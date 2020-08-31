Тіна Кароль у розкішній сукні без білизни звела з розуму апетитними формами

Співачка розбурхала зухвалим образом у першому ефірі Танців з зірками
Тіна Кароль приголомшила ефектною появою в першому прямому ефірі шоу Танці з зірками 2020 - другий рік поспіль співачка виступає співведучою проекту разом з Юрієм Горбуновим. Кадрами в розкішному аутфиті зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Для прем'єри чарівна Тіна обрала пікантну вечірню сукню білого кольору від знаменитого бренду David Koma. Наряд відрізняється ну дуже глибоким декольте, а також відвертими розрізами в районі живота і стегон, підкреслюючи спокусливі вигини фігури артистки.
Особливої сміливості і зухвалості луку надає також те, що Кароль не стала надягати під сукню бюстгальтер.
Вона доповнила образ босоніжками на підборах, сережками-висульками і красивим укладанням хвилями, а також ніжним макіяжем.
Тіна Кароль викликала фурор появою на Танцях з зірками в розкішному білому платті без нижньої білизни (фото: instagram.com/tina_karol)
Фото викликали бурхливе захоплення у фанатів Тіни, які почали обсипати її компліментами і освідченнями в коханні в коментарях.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, Тіна Кароль підкорює мережу спільним треком з світовою зіркою Snoop Dogg - прем'єра спільної роботи під назвою Blow Your Mind української поп-діви і всесвітньо популярного американського R&B-виконавця вже відбулася на всіх стримінг-платформах світу.
Раніше Тіна Кароль показала унікальну сукню в одному примірнику, створену для її виступу на День Незалежності.