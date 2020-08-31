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Тіна Кароль у розкішній сукні без білизни звела з розуму апетитними формами

Автор: Lite

Співачка розбурхала зухвалим образом у першому ефірі Танців з зірками

Тіна Кароль приголомшила ефектною появою в першому прямому ефірі шоу Танці з зірками 2020 - другий рік поспіль співачка виступає співведучою проекту разом з Юрієм Горбуновим. Кадрами в розкішному аутфиті зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для прем'єри чарівна Тіна обрала пікантну вечірню сукню білого кольору від знаменитого бренду David Koma. Наряд відрізняється ну дуже глибоким декольте, а також відвертими розрізами в районі живота і стегон, підкреслюючи спокусливі вигини фігури артистки.

Особливої сміливості і зухвалості луку надає також те, що Кароль не стала надягати під сукню бюстгальтер.

Вона доповнила образ босоніжками на підборах, сережками-висульками і красивим укладанням хвилями, а також ніжним макіяжем.

Тіна Кароль викликала фурор появою на Танцях з зірками в розкішному білому платті без нижньої білизни (фото: instagram.com/tina_karol)

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Фото викликали бурхливе захоплення у фанатів Тіни, які почали обсипати її компліментами і освідченнями в коханні в коментарях.

  • Ікона
  • Нереальна
  • Богиня
  • Красаа
  • Ну шикарна!
  • боже, яка красуня
  • Які у Тіни очі красиві, дууже важко не дивитися на них
  • Така дуже гарна
  • Ви просто ангел
  • Вмираю
  • Як же Тіні йде цей макіяж
  • Я ГОРЮЮ ЦЕ НЕЙМОВІРНО
  • Біла Королева, люблю
  • Коли є на що подивитися! Неймовірна
  • Тіна дуже красива Вам дуже йде цей макіяж

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Тіна Кароль підкорює мережу спільним треком з світовою зіркою Snoop Dogg - прем'єра спільної роботи під назвою Blow Your Mind української поп-діви і всесвітньо популярного американського R&B-виконавця вже відбулася на всіх стримінг-платформах світу.

Раніше Тіна Кароль показала унікальну сукню в одному примірнику, створену для її виступу на День Незалежності.

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