Тіна Кароль розсекретила свою вагу і розповіла про режим харчування

Українська поп-діва Тіна Кароль цьогоріч відзначає 15-річчя музичної кар'єри і незабаром планує випустити новий альбом під назвою "Знайти своїх". В честь творчого ювілею співачка знялася у відвертій і стильній фотосесії для модного глянцю Vogue, примірявши розкішні образи.

В інтерв'ю виданню співачка розповіла, як підтримує ідеальну форму, а також розкрила свою точну вагу.

"Я в одному з інтерв'ю сказала, що важу 68, але обмовилася – насправді 58. Хороший привід виправитися!" - сміючись, зізналася Тіна.

Залишатися стрункою їй допомагає особливий режим харчування. Зірка три роки сиділа на модній кетодієті, а зараз разом з лікарем-дієтологом пробує новий метод – профіцит вуглеводів. В цьому випадку потрібно їсти безпечні вуглеводи і як би про запас.

Бути в тонусі Кароль допомагає скакалка – вона стрибає щоранку.

"Починала з трьох хвилин, тепер стрибаю майже сорок. Все просто: таймер, скакалка, дзеркало і ти", - каже співачка.

Тіна згадує, як з туром "Інтонації" вони відіграли 78 концертів за два місяці: "Це дуже багато, в таких випадках допомагає тільки системна підготовка і витривалість. Це схоже на великий спорт".

За словами знаменитості, лінь їй невідома і навіть у відпустці вона завжди активна.

"Дозволити собі повалятися? Так це не лінь, це задоволення. Лінуватися у відпустці? Ні, у відпустці я завжди в тонусі, завжди на зв'язку. Крім випадків, коли син прилітає на канікули — спеціально для нього я відключаюся. Для мене ж найідеальніша відпустка — це коли я на бігу приймаю рішення кудись летіти. Лечу — і одночасно на зв'язку зі своєю командою. Три дні мені достатньо, щоб побачити, відчути, почути – і я готова йти далі. Я люблю динаміку, але це підходить не всім", - розповіла Кароль.

Тіна Кароль приміряла ефектні образи у зйомці для модного глянцю (фото: vogue.ua)

Нагадаємо, Тіна Кароль приголомшила відвертим вбранням з глибоким декольте на шоу Танці з зірками 2020.

Ми також повідомляли, що Тіна Кароль з'явилася на обкладинці свого нового альбому "Знайти своїх" у вигляді скульптури, яка символізує стійкість духу і крихкість буття.