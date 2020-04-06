Тіна Кароль запропонувала топ незвичайних занять на карантині і похвалилася кулінарним дебютом

Тіна Кароль сама дотримується карантинних заходів, та шанувальників закликає залишатися вдома і поберегти себе. Співачка не нудьгує за містом, адже до неї прилетів з Лондона 11-річний син Веніамін, з яким вони знаходять, чим зайняти на дозвіллі: велопрогулянки по території, спільні кулінарні експерименти, читання в саду і заняття англійською. Зіркова мама дуже пишається сином, який старанно навчається дистанційно, виконує завдання, а також всього за два дні подужав товсту художню книжку іноземною мовою! Про те, як проходять її карантинні будні, а також топ рекомендованих занять для шанувальників на період ізоляції Тіна озвучила у розважальному шоу "Макаенка 9" для каналі "Білорусь 1". Відповідне відео з'явилося на однойменному YouTube-каналі передачі.

Провідні спілкувалися з співачкою білоруською мовою, а вона відповідала рідною українською. Так, Тіна зізналася, чим займається на карантині.

"Я сиджу вдома, граю на музичних інструментах, співаю, вчу те, що не вивчила ще в своєму житті, займаюся спортом, худну", - перерахувала вона.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Не забуває зірка і про творчість. "Пишу нові пісні і готую нові круті композиції та виступи. Все одно життя буде продовжуватися!" - зарядила позитивом артистка.

Також українська поп-діва запропонувала власний топ незвичайних занять вдома. "Читати – це таке. Треба або зайнятися спортом, або піти готувати собі смачну їжу. Дозволити собі торт! Я вчора перший раз в житті смажила картоплю. І ще можна пострибати на ліжку!" - здивувала ведучихвона.

Тіні вдалося зіграти в фанти в прямому ефірі. Їй випало завдання показати останнє СМС на телефоні. Співачка вирішила пожартувати і засвітити стару модель кнопкового мобільного. "З Днем народження", - свідчив текст повідомлення, а Тіна зі сміхом зізналася, що її день народження був у січні. Наостанок артистка заспівала заспівала свій хіт "Україна – це ти".

Відео: Youtube/Макаенка 9

Раніше Тіна Кроль разом Даном Баланом влаштувала пристрасні танці і публічні ніжності на шоу Голос країни-10.