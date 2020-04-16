Тіна Кароль показала великодні лайфхаки і розсекретила карантинні будні з сином

Тіна Кароль разом з сином Веніаміном активно готується до Великодня і з задоволенням ділиться з шанувальниками маленькими хитрощами, як прикрасити стіл і дім до свята. Мама і хлопчик провели практичний майстер-клас зі свого заміського будинку і вийшли у прямий ефір програми "Сніданок з 1+1". Співачка розповіла про карантинні будні з улюбленим синочком, поділилася простими великодніми лайфхаками і навіть дала цінну пораду, як парам пережити карантин і не розлучитись.

Артистка багато сміялася і жартувала, а Веніамин навіть назвав маму на камеру "балуваною", правда, виявилося, що вона просто любити жартувати, пустувати і вміє бути несерйозною і кумедною.

"Ми не встигли поснідати. У Вені є кекс, китайський чай від Діми Комарова. Він у захваті – до цього не пив нічого подібного!" - трохи розповіла зірка про ранок Чистого четверга.

Фото: Тіна Кароль з сином Ввениамином (instagram.com/tina_karol)

Також, як і всі мами школярів, Тіна зіткнулася з тим, що 11-річний Веня вчиться дистанційно, щоправда, поки ще не визначилася, як це вплине на їх звичний ритм життя.

"У нас був перший день. Я поки дивлюся на це все, а потім буду психувати", - висловилася Тіна про онлайн-навчанні сина.

Виявилося, що Веня на карантині любить вчитися із задоволенням робить математику, англійську, читає.

"Він мій найголовніший. Він мій бос. Він контролює мене, якщо я якось неправильно заспівала і сказала слово англійською", - зізналася співачка.

Фото: син Тіни Кароль, Веніамін (instagram.com/tina_karol)

Разом з Венею вона показала, як за допомогою серветки і великоднього яйця зробити святковий декор для посуду. Також Тіна навчила, як за допомогою звичайної свічки-таблетки і половинки яєчної шкаралупи зробити гарний свічник і навіть декоративний кактус з яйця.

У зірки є власний рецепт, як парам пережити карантин без скандалів і не розбігтися.

"Треба просто любити один одного, розуміти, що це тимчасово, дорослим випити разом вина, згадати, як ви вперше зустрілися. Моторика, наприклад, також заряджає добром. Більше кохання!" - закликала Тіна.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка із задоволенням дивиться Голос країни-10 по телевізору, а минулої неділі вона, як в перший раз, переживала за своїх підопічних під час вокальних "нокаутів".

"Я кричала біля екрану і вболівала, ніби вперше це бачила. У мене в команді всі вокальні вундеркінди", - зізналася Тіна.

Відео: YouTube/Сніданок з 1+1

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала інтенсивне тренування в облягаючому костюмі.