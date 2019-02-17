Тіна Кароль зачарувала повітряною сукнею від українського дизайнера

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Пклонники скупали артистку в щирих компліментів

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка нещодавно позувала для журналу Vogue в оригінальному образі, показала на сторінці в Instagram чуттєвий look в повітряній сукні з фатином від українського бренду.

Співачка сидить на підвіконні, а з вікна крізь жалюзі на неї б'є смужка сонячного світла. На артистці чорна з жовтим повітряна довга сукня від бренду FROLOV. В якості аксесуарів зірка одягла велику каблучку з каменями і ще одну з оригінальним дизайном.

"Бути, а не здаватися!" - лаконічно підписала ефектне фото співачка.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальника дуже сподобалося побачене, вони почали обсипати Тіну щедрими компліментами, попутно відзначаючи її благородні людські якості і квітучий зовнішній вигляд.

"Чарівна", "Красуня", "Яке гарне фото!", "Ви прекрасні, Тіна", "Красуня. Найкраща", "Найпрекрасніша", "Чудова жінка", "Яка неймовірна", "Дуже круто і сексуально", "Тіна, яка ви чудова, яскрава, глибока, нескінченно заспокоююча і безмежно збудлива. Я й уявити не могла, скільки у вас сили, любові до життя. Я захоплююся вами", - обдаровували Кароль теплими словами шанувальники.

Пізніше знаменитість опублікувала ще одне фото. На ньому вона позує у витонченій чорній сукні з золотими кульками в руках. Кадр став частиною фотосесії для журналу Vogue.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що колега Тіни Кароль шоу "Голос країни" Дан Балан проявляє знаки уваги в її адресу і навіть подарував артистці гарний букет на знак симпатії.

До слова, Дан Балан проговорився про те, що між ним і Тіною Кароль існує обопільна симпатія, яку він не приховує.

Відео: РБК-Україна