Тіна Кароль та Дан Балан влаштували "скажене весілля" у прямому ефірі Голосу країни 9

Можливий роман між двома зірковими тренерами проекту Голос країни 9 - чарівною Тіною Кароль і гарячим молдавським музикантом Даном Баланом активно обговорюється в мережі. При цьому самі артисти нічого не коментують, але регулярно підливають масла у вогонь спільними фото, танцями під час шоу та фліртом на очах у всіх. Так, в півфіналі проекту, який відбувся 14 квітня, вони в черговий раз підігріли чутки про своїх близькі відносини.

В рамках прямого ефіру зіркові наставники підготували спільні виступи разом з учасниками своїх команд. Потап і його підопічні Карина Арсентьєва і Вікторія Ягич заспівали гучну композицію "Найкращий день" з саундтрека до фільму "Скажене весілля".

Кадр з відео (youtube.com/Голос країни)

Поки вони "запалювали" на сцені, Тіна і Дан не стали відставати і влаштували гарячі танці у суддівських крісел. В кінці вони мило обнялися й поцілувалися.

Кадр з відео (youtube.com/Голос країни)

Після виступу Потап зазначив, що дуже пишається своїми учасницями, після чого звернувся до Кароль і Балана.

"А вами як я пишаюся! Яка ви кенгуруш пара!" - вигукнув продюсер.

"Я відчув себе на українському весіллі", - зізнався Дан.

"На чужому?" - тут же відреагувала Тіна.

"Ну, час покаже", - з посмішкою відповів артист.

Відео: Потап, Карина Арсентьєва, Вікторія Ягич – "Найкращий день" – півфінал – Голос країни 9 сезон (youtube.com/Голос країни)

Користувачі мережі залишилися в захваті як від номера, так і від "скаженого весілля" Балана і Кароль.

"Мені здається це найкращий номер! Відразу настрій піднявся! А текст просто шикарний!"

"Пісня - антидепресант! ! Молодці запалили! І наша парочка Дан і Тіна знову розцвіли!!!"

"Давайте влаштуємо скажене україно-молдавське весілля кенгуруш. З вином і мамалигою, варениками і горілкой"

"Ой, а там ще і фото тіни і балана на всю сцену! Аха, не відразу помітила"

"Я угараю такий позитив)) класно придумали!!! Тіна з Даном пішли на поправку)) круто!!!"

"Тіна Дану: "На чужому весіллі?" LOL"

"Тіночка і Данчик люблю вас сьогодня ви мене порадували зичу вам всього найкращого"

"Це космос, це супер настрій! Потап ти енергетик! Ну а танці Тіни і Дана не забути ніколи! Гірко!!!"

Нагадаємо, раніше Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль.

Крім того, зоряний суддя Голосу країни 9 Дан Балан періодично інтригує шанувальників і розповідає про відносини з Тіною Кароль.