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"Тимур, я додому": Маша Єфросиніна запалила "божевільними" танцями (відео)

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Єфросиніна активно готується до благодійного заходу

Маша Єфросиніна вміє дивувати багатотисячну армію шанувальників своїм почуттям гумору. Навіть звичайне тренування українська телеведуча здатна перетворити на черговий інфопривід. Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала коротке відео, на якому демонструє танцювальні таланти. Примітно, що тренування проходило пізно ввечері - після 21:00. Відео було записано в залі.

Ні, телеведуча не готується до нового сезону "Танців з зірками". На даний момент телеведуча активно готується до третього благодійного Charity Weekend, який Єфросиніна щороку організовує. Наголошується, що захід відбудеться в Києві вже 31 серпня. При цьому проходити воно буде у форматі "здорового дня".

Спеціально до цієї події телеведуча з фітнес-тренером Ксенією Литвиновою розробляє запальну танцювальну зв'язку, повторити яку запропонують учасникам Charity Weekend. Це буде танцювальне тренування.

На відео Маша з тренером танцюють під нових хіт Світлани Лободи "Куля-дура". Танець виходить дуже пластичним і навіть спокусливим. Проте пізніше "щось пішло не так". Єфросиніна стала активно "гоцати" і повзати по підлозі.

"Тимур, я додому!" - жартома підписала відео Маша. Також вона супроводила відео ще одним коментарем: “Коли з 7 ранку на ногах. ПрАстите!" Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

“На годиннику 21.00. Час не для тренуван. Маша Єфросиніна після довгих начиток, озвучек та інтерв'ю, а я після 9 персональних і групового занять. І ми творимо наше тренування на 31 серпня для вас, наші улюблені спортсменки -життєлюби, які творять добро. Саме 31 серпня, відвідавши Charity Weekend, кожен з вас створить диво для дітей, які потребують дорогий апарат УЗД. До речі, на фестивалі буде супер корисно і весело для всієї родини! А до нас на тренування одягайте зручний одяг та посмішки ) І не треба під цим відео писати всяку гидоту - ми намагаємося)))" - написала на своїй сторінці тренер Ксенія Литвинова.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зачарувала образом в сукні з оголеною спиною. Ведуча показала новий наряд - повітряне літнє плаття в чорний горошок. При цьому у сукні - пікантний виріз на спині.

Також Маша Єфросиніна розвеселила мережу кумедною історією про неординарні "ритуали" пробудження , які виявилися знайомі багатьом мамам.

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