Тіара їй до лиця: Наталія Водянова захопила аристократичною красою 14-річної дочки

Наталя Водянова обожнює всіх своїх дітей, але коли доходить до єдиної доньки, горда матуся стає особливо трепетною. 38-річна модель часто влаштовує прогулянки у суто жіночій компанії і любить показувати шанувальникам, якою красунею зростає її дочка. Так, днями вони вирушила в Версаль. Навіть у «класичному» підлітковому вбранні – джинсах і худі – Нева здалася шанувальникам неймовірно чарівною. Дівчинку засипали компліментами нарівні з її знаменитою на весь світ мамою. І наступного дняна Водянова продовжила тему.

Нева в тіарі (фото: instagram.com/natasupernova)

Так, Наталя опублікувала фото і відео, де Нева приміряла тіару від відомого ювелірного дому Chaumet. «Версаль, тіара, що далі, Нева? Спасибі @eloisecoisy за надану нам можливість грати у «принцес» @chaumetofficial», – написала вона. Нева виглядає трохи збентеженою і щасливою – вона мило посміхається в камеру і відповідає на питання Наталі про те, яке це – відчути себе принцесою. Сама Водянова не може стримати слів захоплення: «Як же тобі гарно, моя дівчинка», – захоплюється вона своєю дочкою. До речі, Нева знову одягнена в свої улюблені кежуал-речі – смугасту червону футболку і шорти. Своє довге світле волосся вона зібрала ззаду у хвіст. Вийшло досить ефектно!

Водянова з сином (фото: instagram.com/natasupernova)

До Водянової тут же приєдналася армія шанувальників зірки і її сім'ї. «Яка красуня», «Нева красуня, аристократична краса», «Вона така гарна... з короною і без неї, вона принцеса», «У вас гарні скромні діти. Дивитися на вас дуже приємно», «Ніжна і прекрасна дівчинка! Продовження своєї матусі», «Їй тіара як рідна, аристократка все-таки», «Справжня принцеса», «Яка класна дівчинка! Порода», – подібні коментарі з'являються все під постом Наталі.

Нагадаємо, Водянова в одному з недавніх інтерв'ю розповіла багато подробиць про свою сім'ю. Нева, за словами моделі, росте справжнім «ангелом». Дівчинка дуже різнобічно розвинена: захоплюється музикою, обожнює вирощувати рослини, любить читати і добре вчиться. Правда, останнім часом, за словами Наталі, вона стала трохи замкнутою і дратівливою. Але це мама 5-х дітей списує на «важкий» вік.