Вже і з тещею знайомий: Alekseev заінтригував визнанням про можливе весілля з солісткою "ВІА Гри"

Український співак ALEKSEEV щасливий і закоханий - нещодавно артист розсекретив свій роман з солісткою групи "ВІА Гра" Уляною Синецькою. Пара почала публікувати спільні фото в соцмережах і зізнаватися в почуттях один до одного, а також разом з'являтися на публіці. Ведуча "Світського життя" Катя Осадча не забула поцікавитися, чи варто чекати весілля незабаром, на що Микита відреагував дещо інтригуюче.

Співак зізнався, що такі думки у нього виникали, а Уляна, сміючись, додала, що чекає пропозиції руки і серця.

Також ALEKSEEV додав, що вже навіть познайомився з потенційною тещею.

"Я знаю маму Уляни, ми познайомилися недавно. Я приїхав до коханої додому і ми поспілкувалися. З кулінарної точки зору теж відпочивав на повну, тому що для мене приготували дуже багато страв. Це любов з першого погляду", – розповів артист.

Відео: (youtube.com/Світське життя)

Зі свого боку Уляна Синецька зізналася, що мала розмову з приводу своїх романтичних відносин з продюсером "ВІА Гри" Костянтином Меладзе.

"Насправді Костянтин тільки підтримує наш союз. Він за справжню любов, тому що для творчої людини дуже важливо бути коханою чи навпаки – страждати. В моєму випадку у нас все чудово, я дуже люблю Микиту, тому Костянтина все влаштовує", – зізналася співачка.

30 листопада закохані відвідали церемонію нагородження музичної премії M1 Music Awards і з задоволенням позували на червоній доріжці в стильних вбраннях. Уляна була в облягаючій атласній чорній сукні і шкіряній куртці, а Микита - у чорному костюмі з блискучими піджаком.

Alekseev і Уляна Синецька (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Шанувальники залишили під ефектними фото в Instagram Alekseev розчулені коментарі, бажаючи парі щастя.

Щасливі, нехай так буде вічно

Ідеальна, найкраща пара

милота

Ви з Уляною сама прекрасна пара

боже, ви неймовірні..

МИКИТА ТИ КРАЩИЙ

Ви прекрасні

Молоді, щасливі

які красиві

Ви дуже красиві

Ой, які

Аааа,ну які ж милі

Скріншот коментарів (instagram.com/alekseev_officiel)

Раніше повідомлялося про те, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" розповіла, що трохи не позбулася дитини через недбалість лікарів.