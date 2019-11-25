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Тепло і смачно: Осадча без макіяжу поділилася щасливими фото з Риму

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Телеведуча з чоловіком відправилися в столицю Італії

Зоряне сімейство Катя Осадча та Юрій Горбунов не сидить на місці - ведучі дуже затребувані і працюють на багатьох шоу та заходах, нерідко навіть в парі. Так, днями вони підкорили шанувальників романтичним фото в обнімку в елегантних вбраннях. А як тільки випадає трохи вільного часу, подружжя намагаються вирушити в подорож - приміром, зараз вони поїхали в столицю Італії Рим.

Теледіва поділилася на своїй сторінці в Instagram щасливими і розслабленими кадрами, зробленими на балконі їх готельного номера. Схоже, в Римі досить тепло - Катя сидить на бортику в чорних штанах і футболці. На її обличчі немає на грама макіяжу і ведуча щасливо посміхається, а за її спиною відкривається мальовничий вид на одну з місцевих визначних пам'яток - площу Венеції.

"Ciao Roma! Тепло, смачно :) Рости попа", - з гумором прокоментувала кадри Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники щиро пораділи за Катерину і бажають їй відмінного відпочинку.

  • Гарна
  • Дуже гарна
  • Клас, ніяк не доберуся до Риму, не зрозумію що в руці на другій фотці?
  • Нам Пьяцца Венеція найбільше сподобалася
  • Bella Italia
  • Катю,ви тут,така щира:);)
  • Круто. А у нас холод...
  • Катя ти человечик позитив !!!
  • «Рости попа» -це точно не про вас, Катерино
  • оригінально
  • Площа Венеція
  • Не впадіть, Катерино

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва та Катя Осадча блиснули стильними образами на дні народження Гордона.

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