Тепло і смачно: Осадча без макіяжу поділилася щасливими фото з Риму

Зоряне сімейство Катя Осадча та Юрій Горбунов не сидить на місці - ведучі дуже затребувані і працюють на багатьох шоу та заходах, нерідко навіть в парі. Так, днями вони підкорили шанувальників романтичним фото в обнімку в елегантних вбраннях. А як тільки випадає трохи вільного часу, подружжя намагаються вирушити в подорож - приміром, зараз вони поїхали в столицю Італії Рим.

Теледіва поділилася на своїй сторінці в Instagram щасливими і розслабленими кадрами, зробленими на балконі їх готельного номера. Схоже, в Римі досить тепло - Катя сидить на бортику в чорних штанах і футболці. На її обличчі немає на грама макіяжу і ведуча щасливо посміхається, а за її спиною відкривається мальовничий вид на одну з місцевих визначних пам'яток - площу Венеції.

"Ciao Roma! Тепло, смачно :) Рости попа", - з гумором прокоментувала кадри Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники щиро пораділи за Катерину і бажають їй відмінного відпочинку.

Гарна

Дуже гарна

Клас, ніяк не доберуся до Риму, не зрозумію що в руці на другій фотці?

Нам Пьяцца Венеція найбільше сподобалася

Bella Italia

Катю,ви тут,така щира:);)

Круто. А у нас холод...

Катя ти человечик позитив !!!

«Рости попа» -це точно не про вас, Катерино

оригінально

Площа Венеція

Не впадіть, Катерино

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва та Катя Осадча блиснули стильними образами на дні народження Гордона.