Тепло і смачно: Осадча без макіяжу поділилася щасливими фото з Риму

Телеведуча з чоловіком відправилися в столицю Італії
Зоряне сімейство Катя Осадча та Юрій Горбунов не сидить на місці - ведучі дуже затребувані і працюють на багатьох шоу та заходах, нерідко навіть в парі. Так, днями вони підкорили шанувальників романтичним фото в обнімку в елегантних вбраннях. А як тільки випадає трохи вільного часу, подружжя намагаються вирушити в подорож - приміром, зараз вони поїхали в столицю Італії Рим.
Теледіва поділилася на своїй сторінці в Instagram щасливими і розслабленими кадрами, зробленими на балконі їх готельного номера. Схоже, в Римі досить тепло - Катя сидить на бортику в чорних штанах і футболці. На її обличчі немає на грама макіяжу і ведуча щасливо посміхається, а за її спиною відкривається мальовничий вид на одну з місцевих визначних пам'яток - площу Венеції.
"Ciao Roma! Тепло, смачно :) Рости попа", - з гумором прокоментувала кадри Осадча.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Підписники щиро пораділи за Катерину і бажають їй відмінного відпочинку.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Лілія Подкопаєва та Катя Осадча блиснули стильними образами на дні народження Гордона.