"Тепер нас троє": Слава Камінська поділилася з шанувальниками своєю радістю

Співачка розповіла зворушливу історію, яка виявилася близькою багатьом

Украинская певица и участница популярной группы "НеАгелы" Слава Каминская, успевшая вызвать восторг в сети экстравагантным нарядом, решила поделиться со своими поклонниками приятной новостью. В Instagram она опубликовала эмоциональный пост, рассказав об особо удачно походе на шоппинг.

Артистка, наконец-то, нашла достойную замену своим любимым долгоиграющим джинсам, которые пришли в непригодной, и смогла отыскать нужную модель брюк. Звезда рассказала, что это предмет гардероба верной и правдой служил ей 4 долгих года, но джинсы порвались, а найти достойную замену ей никак не удавалось. И тут удача! Певица, недолго думая, решилась на покупку сразу двух пар штанов от известного демократичного бренда.

"Джинсы, которые когда-то служили тебе 4 года жарким летом, переменчивой осенью, морозной зимой (иногда в теплых колготках с начесом) и весной, просто предательски треснули на заднице в самый неподходящий момент. Они были моими любимыми, такими любимыми, что 40 пар модных и дорогих, просто не могли составить им конкуренцию. Я очень по ним скучала. Носила юбки, платья, плакала и скучала. Так часто бывает, нам кажется, что больше мы никогда не полюбим", - поэтично начала свой рассказ Слава.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"И вот случилось чудо. Сегодня был обычный зимний день. Я лазила с мамой по магазинам и...... Две пары, разного цвета, но все та же любимая модель. Мы снова вместе. Только теперь нас трое: я и две пары моих новеньких", – поделилась радостным известием знаменитость.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Поклонники отметили, что очень хорошо понимают чувства артистки, ведь и сами оказывались в подобной ситуации, а также отметили, что новые штаны ее очень украшают.

"Какая Вы стройняшка, супер-мама, чудесная певица и девушка!", "Фигурка - мечта!", "Очень красиво", "Круто! Простая и непринужденная, без всяких там понтов. А модель джинсиков не скажете? Была бы очень благодарна. Кстати, сидят прекрасно!", "Артистка шикарная, которой все к лицу", - писали пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Ранее Слава из группы "НеАнгелы" восхитила поклонников соблазнительным образом.

Напомним, что Слава Каминская из группы "НеАнгелы" показала стройную фигуру в "голом" платье от украинского дизайнера.