Все тіло пече: Дорофєєва показала, як робить осину талію (відео)

Надя також стала мотивувати шанувальників займатися спортом
Надя Дорофєєва вирішила не відставати від своїх зіркових колег. Слідом за Настею Каменських і Олею Поляковою, екс-солістка групи "Час і Скло" також вирішила підключитися до негласного спортивного марафону. Під час карантину українські селебрітіс намагаються чимось розважити своїх фоловерів. У зв'язку з чим зірки почали ділитися різними лайфхаками: улюбленими книгами, фільмами, рецептами і т. д. Дороеева показує, ка підготуватися до літа.
Так, на своєму youtube-каналі Надя опублікувала нове відео, на якому показує тренування "для початківців" — на всі групи м'язів. "Будемо зміцнювати м'язовий корсет", — коментує Надя. При цьому Дорофєєва уточнила, що тренування — Рівень 1.
“Всім Привіт! Я Надя Дорофєєва. Тепер я ще й влогер... блогер... Ну Ви зрозуміли)) МУЗИКА, СТИЛЬ, КОНЦЕРТИ, ЛЮБОВ, ПРИГОДИ, СПОРТ...ВСЕ ВСЕ ВСЕ!!! Найцікавіші моменти мого життя я покажу Вам", — пише Дорофєєва.
А проводить тренування Надя не сама, а під контролем свого тренера Ніни, яка спостерігає за Надею онлайн.
“З-за того, що ми всі зараз обмежені межами наших квартир - ми практично не рухаємося, ну якщо не вважати - прибирання, готування, прибирання, готування і знову готування - спорт сильно необхідний!))) Не лінуйтеся, спробуйте потренить разом зі мною і моїм тренером Ніною Радзієвської", — мотивує Надя.
Звичайно ж, починайте з розминки. До речі, чимало вправ у комплексі від Наді спрямовані на м'язи талії — щоб прибрати звисають боки.
“Я обов'язково продовжу і зробила наступні рівні. Сподіваюся, що ви відчули себе зараз більш щасливими і спортивними. І пам'ятайте, що спорт — це найкращий засіб від смутку, депресії. Кращий засіб бути в гарному настрої. Тому що коли ви будете дивитися на себе в дзеркало... Таке тіло точно підніме вам настрій. бажаю вам гарного карантину, не впадайте у відчай! Займайтеся собою, удосконалювати себе", — підсумувала Дорофєєва.
до Речі, Надя пообіцяла у наступному відео показати свій прес! Співачка уточнила, що ще ніколи так не займалася, як на карантині. І у неї вже встигли з'явитися кубики на животі! Так що чекаємо на нові тренування від Наді.
Тим часом фолловери Дорофєєвої поспішили залишити коментарі під її новим корисним відео:
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Дантес розповів про дієвий спосіб зміцнення відносин на карантині.