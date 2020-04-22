Тіло готове: Джамала зворушила відвертостями про другу вагітність та засвітила розкішне декольте

Джамала знаходиться на останніх місяцях вагітності та очікує появи на світ малюка. Співачка буквально завалила мережу ніжними кадрами та з задоволенням навіть вдома змінює вбрання, зачіски і макіяж – вона насолоджується благодатним часом і відчуває себе щасливою. Приміром, нещодавно артистка показала чаруюче фото, на якому постала в атласній чорній сукні з принтом у вигляді гілочок інжирового дерева з плодами – одяг підкреслив помітно кругленький животик зірки. Тепер же вона одягла відверту сукню тілесного кольору з глибоким декольте і зважилася на одкровення про своє цікаве положення.

Співачка зазначила, що відчуття від другої вагітності відмінні від того, що вона вічувала, готуючись вперше стати мамою.

"В перший раз для тебе все нове - відчуваєш раніше невідомі почуття, ти боїшся щось пропустити або нашкодити дитинці, весь час прислухаєшся до себе, відчуваєш тривогу. Зараз я прислухаюся до себе, але багато уваги приділяю Емір-Рахману, тому немає часу турбуватися. Я стала спокійнішою. Відчуваю відповідальність і за Еміра, і за майбутню дитину", - зізналася співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Перший раз ти ходиш як німфа, пурхаєш і відчуваєш себе особливою, ніби всі погляди світу спрямовані на тебе. А хтось хоче посперечатися, адже цілий всесвіт всередині тебе? Так, звичайно, не буду заперечувати, є складності: складний перший триместр, токсикоз, останні місяці тривають вічність, відсутність сну і т. д. Але хто про це потім згадає? Вдруге тіло, здається, більше готове. Стан шкіри і волосся покращився. Правда, іноді то сухість, то жирність шкіри обличчя, але губи стали більше", - поділилася подробицями вона.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Природа робить все, щоб всі дівчатка в положенні відчували себе красивими! Можна експериментувати з одягом, щоб не відчувати себе важкою. Зовсім необов'язково надягати широке і безформенне, я вас прошу! Коли, як не зараз, тобі не дорікатимуть зайвими кіло, а ти будеш просто богинею. До речі, що це за нісенітниця: "покращала — буде дівчинка, не змінилася — чекає хлопчика, дівчинки красу забирають, хлопчики віддають". Припиніть це негайно!

Вас читають вагітні! А вони і так полохливі! Вони всі прекрасні!" - написала Джамала.

Нагадаємо, що раніше Джамала поділилася ніжним фотосетом в квітах і списком улюблених фільмів.