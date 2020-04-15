Тебе побили? Дочка Олі Полякової налякала фанів обличчям в синцях

15-річна дочка Олі Полякової Маша не дає нудьгувати на карантині ні зірковій мамі, ні своїм шанувальникам - зазначимо, що дівчина вельми успішно розвиває свій блог в Instagram, де у неї вже майже 150 тисяч підписників. Юна красуня то з коня впаде, то і зовсім втекла з дому на квадроциклі, за що мама забрала в неї телефон і закрила в кімнаті. Також Маша намагається бути в тренді і бере участь у багатьох популярних в мережі флешмобах.

Нові кадри в її записі також зроблені для чергового челленджу - Mugshot Challenge, який активно набирає популярність. В його рамках користувачі мережі почали створювати з допомогою макіяжу штучні синці та порізи на обличчі і робити фотографії, імітуючи портрети тюремних ув'язнених. На фото Маша зображена з синцями на обличчі і губах, розпатланим волоссям, а також сережкою в носі.

У підписі до лякаючою публікації дівчина вирішила заспокоїти фоловерів і зізналася, що "прикрасила" так себе сама.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Не хвилюйтеся зі мною все добре, це просто mugshot . А як ви ставитеся до сучасних трендів??" - написала юна блогерша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Думки підписників Полякової-молодшої розділилися - деякі оцінили її зусилля, іншим же такий тренд не сподобався.

Немає нічого гарного в цьому тренді

Я ЧЕКАЮ КОМЕНТ ВІД ОЛІ

Жах

До таких трендів погано, вважаю, що це не несе ніякого сенсу, оскільки більшість просто викладає такі фотки.

Та не дуже)

А мама попереджала,не бий Алісу

Дивний трохи тренд

Ого магшот настільки реально, що я подумала що тебе і правда побили

Боже, Маша, молодець класно вийшло

Вау

Одного мене бісить цей тренд

Побили? Выпендривалась багато?

Ти все одно гарна

Без цього грімма ти горааааааздо гарніший

Хейтеры побили ?

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, 15-річна Маша Полякова вразила незвичайним вбранням і показала свій лук на карантин.