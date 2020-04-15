Тебе побили? Дочка Олі Полякової налякала фанів обличчям в синцях

Юна блогерша приєдналася до нового флешмобу - Mugshot Challenge
15-річна дочка Олі Полякової Маша не дає нудьгувати на карантині ні зірковій мамі, ні своїм шанувальникам - зазначимо, що дівчина вельми успішно розвиває свій блог в Instagram, де у неї вже майже 150 тисяч підписників. Юна красуня то з коня впаде, то і зовсім втекла з дому на квадроциклі, за що мама забрала в неї телефон і закрила в кімнаті. Також Маша намагається бути в тренді і бере участь у багатьох популярних в мережі флешмобах.
Нові кадри в її записі також зроблені для чергового челленджу - Mugshot Challenge, який активно набирає популярність. В його рамках користувачі мережі почали створювати з допомогою макіяжу штучні синці та порізи на обличчі і робити фотографії, імітуючи портрети тюремних ув'язнених. На фото Маша зображена з синцями на обличчі і губах, розпатланим волоссям, а також сережкою в носі.
У підписі до лякаючою публікації дівчина вирішила заспокоїти фоловерів і зізналася, що "прикрасила" так себе сама.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"Не хвилюйтеся зі мною все добре, це просто mugshot . А як ви ставитеся до сучасних трендів??" - написала юна блогерша.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Думки підписників Полякової-молодшої розділилися - деякі оцінили її зусилля, іншим же такий тренд не сподобався.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, 15-річна Маша Полякова вразила незвичайним вбранням і показала свій лук на карантин.