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Тебе побили? Дочка Олі Полякової налякала фанів обличчям в синцях

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2020 - 10:57
Тебе побили? Дочка Олі Полякової налякала фанів обличчям в синцях
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юна блогерша приєдналася до нового флешмобу - Mugshot Challenge

15-річна дочка Олі Полякової Маша не дає нудьгувати на карантині ні зірковій мамі, ні своїм шанувальникам - зазначимо, що дівчина вельми успішно розвиває свій блог в Instagram, де у неї вже майже 150 тисяч підписників. Юна красуня то з коня впаде, то і зовсім втекла з дому на квадроциклі, за що мама забрала в неї телефон і закрила в кімнаті. Також Маша намагається бути в тренді і бере участь у багатьох популярних в мережі флешмобах.

Нові кадри в її записі також зроблені для чергового челленджу - Mugshot Challenge, який активно набирає популярність. В його рамках користувачі мережі почали створювати з допомогою макіяжу штучні синці та порізи на обличчі і робити фотографії, імітуючи портрети тюремних ув'язнених. На фото Маша зображена з синцями на обличчі і губах, розпатланим волоссям, а також сережкою в носі.

У підписі до лякаючою публікації дівчина вирішила заспокоїти фоловерів і зізналася, що "прикрасила" так себе сама.

Тебе побили? Дочка Олі Полякової налякала фанів обличчям в синцях

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Не хвилюйтеся зі мною все добре, це просто mugshot . А як ви ставитеся до сучасних трендів??" - написала юна блогерша.

Тебе побили? Дочка Олі Полякової налякала фанів обличчям в синцях

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Думки підписників Полякової-молодшої розділилися - деякі оцінили її зусилля, іншим же такий тренд не сподобався.

  • Немає нічого гарного в цьому тренді
  • Я ЧЕКАЮ КОМЕНТ ВІД ОЛІ
  • Жах
  • До таких трендів погано, вважаю, що це не несе ніякого сенсу, оскільки більшість просто викладає такі фотки.
  • Та не дуже)
  • А мама попереджала,не бий Алісу
  • Дивний трохи тренд
  • Ого магшот настільки реально, що я подумала що тебе і правда побили
  • Боже, Маша, молодець класно вийшло
  • Вау
  • Одного мене бісить цей тренд
  • Побили? Выпендривалась багато?
  • Ти все одно гарна
  • Без цього грімма ти горааааааздо гарніший
  • Хейтеры побили ?

Тебе побили? Дочка Олі Полякової налякала фанів обличчям в синцяхТебе побили? Дочка Олі Полякової налякала фанів обличчям в синцях

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, 15-річна Маша Полякова вразила незвичайним вбранням і показала свій лук на карантин.

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