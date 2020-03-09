В тобі прекрасне все! Оголена Alyona Alyona ледь прикрила пишні груди кокосами

Українська реп-виконавиця Олена Савраненко, більш відома як Alyona Alyona, встигла взимку відпочити на райському острові Балі і продовжує ділитися в мережі барвистими кадрами звідти. При цьому артистка, яка є володаркою пишних форм, абсолютно не страждає від комплексів з цього приводу і з задоволенням фотографується в купальнику, а ще вміє посміятися над собою і повеселити шанувальників. Приміром, вона поділилася серією забавних фото з серії "сподівання і реальність".

А в честь Міжнародного жіночого дня 8 березня Олена і зовсім приголомшила фанів, виклавши в Instagram пікантні "голі" знімки. На фото артистка відображена в басейні повністю оголеною і без косметики на обличчі.

Свої пишні груди вона прикрила двома кокосами, що стоять на бортику. До речі, при цьому можна розглянути татуювання, що видніється у неї в зоні декольте.

Реперша закликала дівчат завжди бути собою і любити себе.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

"ДЛЯ НЕЇ. Ти — сильна, ти — розумна, ти —креативна, ти — незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов'ю! Ти — чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна. Будь завжди собою, люби себе і сій добро", - написала Alyona Alyona під публікацією.

Шанувальники оцінили відвертість зірки і відзначили в коментарях, що вона дуже жіночна і класна.

Альона, ві класна

Така гарнюня

Неймовірна!

Альона, ти неймовірна жінка. дякую, що ти така є у нас)) будь щаслива!!!

Альона, дякую, що ти є. Зі святом

Гармата-пампушка

Альонка, така жіночна

Bali diva

Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona розвеселила мережу, не побоявшись показати друге підборіддя.