"Тобі вже не 20 і навіть не 27": MARUV розповіла, з чим не може змиритися її бабуся

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV відверто висловилася з приводу переваг чоловіка

MARUV розповіла, який одяг з її сценічного гардеробу подобається чоловіку і чому з новим образом співачки не може змиритися її бабуся. Про це стало відомо під час інтерв'ю в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

MARUV впевнена, що такі стосунки, як у неї з чоловіком, її діяльність лише стимулює та покращує. Про це Олександр Корсун має особливу думку.

"Йому краще за все! Самі подумайте – це все лежить у мене вдома, постійно під рукою. Він в будь-який момент може сказати, щоб я одягла цю сукню чи такі панчохи. І до того ж, коли ви разом перший рік – є якась ревність і невпевненість, але, коли ви разом вісім років – добре одне одного знаєте і впевнені у своїх стосунках. Він іноді навіть провокує, щоб якусь перчинку отримати", – поділилася особистим MARUV в ефірі "Ранку з Україною".

Марув з чоловіком Олександром (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Чоловік не лише не проти такого вбрання співачки, він навіть має улюблені костюми Ганни, які час від часу він просить її одягнути вдома.

"Все, що в сітку – це його", – коментує Анна Корсун в ефірі каналу "Україна".

І якщо чоловіку подобається, то треба було догодити ще й родичам. Та, виявляється, всі: від мами до бабусі – у захваті від образів Ганни. Але все ж таки є одна річ, з якою бабуся суперзірки не може змиритися.

"Єдине, що моїй бабусі страшенно не подобається – мій новий колір волосся і стрижка. Кожного разу, коли я їй телефоную, вона каже: "Аня, тобі вже не 20, не 25 і навіть не 27! Відрости собі нормальну зачіску, а то, що це за пацанячі нахили?" – розповіла співачка в програмі "Ранок з Україною".

Та головне, щоб шанувальники були у захваті. А для MARUV – це вихід із ситуації, адже за лічені хвилини перед виходом на сцену можна власноруч зробити стильну зачіску. І хто знає, можливо, вже завтра це стане справжнім трендом.

Нагадаємо, раніше MARUV в масці з рогами показала свій відвертий "козячий движ". Співачка показала шанувальникам щось новеньке.

А до цього співачка полонила "ногами-хмарочосами". Корсун показала кілька фото з виступу в Миколаєві та Кривому Розі. Як зазвичай, MARUV змінила кілька образів - один сміливіше іншого.