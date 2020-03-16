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Тайська богиня: Катерина Кухар схвилювала пікантним фото у ванні з пелюстками квітів

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Балерина насолоджується останніми днями на відпочинку

Не встигла українська прима-балерина Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим і дітьми полетіти на заслужений після тривалих гастролей відпочинок у Таїланд, як світ охопила епідемія коронавіруса. У зв'язку з тим, що Україна закриває кордони з 17 березня, сім'я прийняла рішення достроково повертатися додому і почала судорожно шукати квитки. Ну а поки ще залишилася пара днів в райському містечку, вони вирішили провести їх по повній.

Катерина показала, як вона розслабляється перед довгою дорогою, виклавши в Instagram вельми пікантне фото. На знімку, зробленому з незвичайного ракурсу зверху, балерина релаксує у ванній, посипаній пелюстками екзотичних квітів. При цьому на Кухар лише червоне бікіні, так що можна розглянути спокусливі вигини її точеного тіла.

"Навіть те, що я чула про райські місця для медового місяця раніше, моя уява не могла і уявити щось таке, як це місце. Воно таке гарне для мене...і для нас", - написала танцівниця англійською мовою.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники Катерини прийшли в захват від такого чуттєвого кадру і засипали її компліментами.

  • Креативненько, Катюша, втім, як завжди. Ваша жіночність мене заворожує
  • Краса
  • Богиня
  • Гарним людям,гарне життя
  • Хорошого вам відпочинку
  • Життя за своїм сценарієм,слідуючи пориву душі - найсмачніша. Ви чудові, особливо серед тепла і краси)
  • Кльово
  • Сексі
  • Така гарненька
  • Яка Ві спокуслива !

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Раніше Катерина Кухар в легкій рябій туніці показала свою медитацію на тлі райських пейзажів.

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