Таємниця розкрита: Катя Осадча зізналася, до кого таємно літала в Данію

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча взяла інтерв'ю у легендарного тенора

Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка прийняла участь у флешмобі #10yearschallenge, розкрила таємницю, навіщо ж вона нещодавно побувала у Данії. Як виявилося, у місті Біллунд вона брала інтерв'ю і всесвітньо відомого оперного артиста Пласідо Домінго. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Осадча опублікувала спільне фото з Домінго, при цьому привітавши його з днем народження.

"З днем народження, Маестро! Сьогодні легендарний тенор Пласідо Домінго відзначає іменини. А наше ексклюзивне інтерв'ю дивіться зовсім скоро у Світському житті!" - поділилася ведуча.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

На знімку вона відображена в чорних брюках, стильному червоному пальті і чорному береті.

Шанувальники зазначили, що з нетерпінням чекають виходу програми, а також, що Катя, як звичайно, чудово виглядає.

"З днем народження іменинника! Катя, а ви як завжди прекрасні!";

"Чекаю інтерв'ю, з задоволенням подивлюся!";

"А хотіла написати - напевно серце завмирає стояти поруч з такою людиною)) коли бачу у Вас подібне завжди про це думаю)))";

"Потрібно вже випускати колекцію капелюшків Осадчої", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Катя Осадча в Данії згадала, як кубики Lego змусили повірити в чудеса.

Ми також повідомляли, що зимові канікули Катя Осадча та Юрій Горбунов проводили на Мальдівах, звідки телеведуча ділилась яскравими фото райських куточків острова.

Катя Осадча і Юрій Горбунов (відео: РБК-Україна)