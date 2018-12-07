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TAYANNA захопила стильним леопардовим нарядом на зйомках новорічного шоу

Lite » Зірки 07.12.2018 - 12:24
TAYANNA захопила стильним леопардовим нарядом на зйомках новорічного шоу
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Співачка вибрала елегантний брючний костюм яскравого забарвлення

Відома українська співачка TAYANNA, яка нещодавно прокоментувала чутки про своє весілля, взяла участь у зйомках святкового шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна". Знімками з новорічного вогника артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зірка віддала перевагу стильному брючному костюму малинового кольору з леопардовим принтом. Доповнила образ Тетяна Решетняк масивною прикрасою і туфлями на шпильці. Волосся вона залишила розпущеним.

TAYANNA захопила стильним леопардовим нарядом на зйомках новорічного шоу

Фото: TAYANNA (прес-служба каналу Україна)

Зазначимо, що ефектне вбрання для співачки надала відомий український дизайнер.

TAYANNA захопила стильним леопардовим нарядом на зйомках новорічного шоу

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

За лаштунками шоу TAYANNA також розповіла, чи планує знову взяти участь у відборі на участь у міжнародному конкурсі "Євробачення".

"Ми з командою поки не вирішили, чи будемо брати участь. Але скажу вам так: пісня вже є, залишилося її записати. Якщо після запису і прослуховування ми скажемо "вау", і будемо задоволені результатом... Тоді, і приймемо остаточне рішення - брати участь чи ні", - повідомила співачка.

TAYANNA захопила стильним леопардовим нарядом на зйомках новорічного шоу

Фото: TAYANNA і MONATIK (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Нагадаємо, TAYANNA закликала шанувальників спілкуватися листами від руки. Виконавиця навіть залишила свою адресу, по якому їй можна надсилати листи. TAYANNA зазначила, що в електронному листуванні їй не вистачає простору для індивідуальності, там мало місця для душі.

Зазначимо, раніше TAYANNA знялася в чуттєвій фотосесії для чоловічого глянцю XXL. Співачка прокоментувала участь у цьому проекті і розповіла, що найбільше її збентежило під час зйомок.

До цього TAYANNA вперше розповіла про зв'язок з одруженим продюсером.

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