Татуювання в потрібних місцях: Віра Брежнєва розсекретила свої радикальні експерименти

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка зізналася, до яких змін у зовнішності вдавалася

Віру Брежнєву складно назвати бунтаркою. Співачка працює в одному музичному стилі, не влаштовує експерименти на сцені і веде спокійне та розмірене життя, достойно реагуючи на чутки та пересуди. Всупереч пліткам про проблеми в сім'ї і зради чоловіка Константана Меладзе, вона публікує спільні щасливі відео – на карантині артистка і продюсер навіть заспівали дуетом. В інтерв'ю для instagram російського журналу Vogue Віра розповіла, як сравляется з потоком хейта, а також розсекретила свої б'юті-радикальні експерименти.

Співачка зізнається, що їй непросто далося вміння спокійно реагувати на образливі слова недоброзичливців.

"Я довго вчилася цьому. Потрібно зрозуміти, що людина, у якого все добре, не скаже тобі поганих слів. Треба просто пожаліти цю людину – вона настільки нещасна, що навіть тобі пише гидоти. А по-друге, до мене нещодавно прийшло розуміння, що є люди, які просто не раді тому, що у тебе все добре. На них не треба звертати уваги і жити своїм життям", - радить зірка.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Також вона проговорилася, що хоче зважитися на зміни в образі, але зробить це вже після закінчення карантину. Її радикальні експерименти стосувалися в основному зачіски.

"Я останній раз стриглася три роки тому під каре. І мене не покидає бажання знову постригтися. В цей раз у мене чуб. Я про це думаю. Я майстру писала: не можу сама собі підстригти чубок. Якщо сама постригу, то потім можу шкодувати. Мені подобається, коли хочеться трохи щось змінювати. З кольором волосся я вирішила поки не експериментувати – мені все подобається", - каже Віра.

Вона розповіла, що має татуювання на тілі. "Вони малюсінькі. Їх просто не видно – вони просто в потрібних місцях", - кокетливо заявила артистка.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Зірка зробила несподівану заяву про свій гардероб. "У мене невеликий гардероб з усіх моїх знайомих: тільки базові круті, потрібні речі. Я скуповую речі, у мене є навіть порожні полиці – настільки я спокійно до цього ставлюся. Але останнім часом хочеться гарних повітряних суконь. У моєму гардеробі просто суконь взагалі немає", - ділиться співачка.

Раніше Віра Брежнєва розповіла про зміни в образі старшої дочки і свою реакцію на них.