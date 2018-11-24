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Танці з зірками 2018: учасниця "Жіночого кварталу" виступить в фіналі шоу

Lite » Зірки 24.11.2018 - 07:20
Танці з зірками 2018: учасниця "Жіночого кварталу" виступить в фіналі шоу
Віра Кекелія і Роман Дуда. Фото: Прес-служба 1+1

Віра Кекелія заспіває у фінальному випуску сезону

В цю неділю, 25 листопада, популярна музична пара VERA KEKELIA (учасниця "Жіночого кварталу") і DUDA виступить з піснею на грандіозному фіналі головного танцювального проекту країни Танці з зірками.

Віра і Роман виконають дуетну композицію "Тобі" в рамках ефектною постановки за участю зіркових танцюристів. Крім того, телеглядачі побачать уривки нового кліпу музичної пари, презентація якого відбудеться на днях.

Зазначимо, протягом усього сезону Танців з зірками VERA KEKELIA і DUDA за лаштунками наживо супроводжували вокалом танцювальні номери зоряних учасників проекту.

Телеглядачі не раз дізнавалися їх по голосу, відзначаючи особливу чуттєву манеру і глибину виконання. Свою першу дуетну композицію "Тобі" музична пара презентувала до першої річниці весілля в жовтні цього року, вклавши в неї найтепліші і сильні переживання за рік спільного життя.

Довгоочікувана прем'єра кліпу на пісню "Тобі" VERA KEKELIA і DUDA відбудеться вже в найближчі дні. Виступ пари на Танцях з зірками дивіться вже цієї неділі на 1+1.

Нагадаємо, що у фіналі шоу Танці з зірками 2018 глядачі можуть вирішити, хто із суддів був самим справедливим.

До речі, Леся Нікітюк висловилася про перемогу в півфіналі Танців з зірками 2018. Леся не приховує - на нові паркетні подвиги її надихає український народ, любов і підтримка якого кожен раз рятує телеведучу від вильоту. В останньому випуску ведуча виконала два танцю, і обидва присвятила своїм глядачам.

Зазначимо, що танець Никитюк і Полякової у півфіналі жорстко розкритикували в мережі.

Танці з зірками 2018 - официальная презентация (видео: STYLER.rbc.ua)

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