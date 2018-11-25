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Танці з зірками 2018: Іраклі Макацарія зізнався в здійсненні "заповітної мрії"

Lite » Зірки 25.11.2018 - 14:28
Танці з зірками 2018: Іраклі Макацарія зізнався в здійсненні "заповітної мрії"
Фото (instagram.com/tanci1plus1)

Чоловік виступить в образі Майкла Джексона

Популярний в Україні грузинський продюсер і екс-холостяк Іраклі Макацарія зізнався, що на шоу "Танці з зірками" йому вдалося реалізувати данюю мрію. Про це повідомляють "Факти".

"Іраклі Макацарія разом з Яною Заєць виконають пристрасний пасадобль під пісню Sade «Love is Found» і ф'южн в образі Michael Јаскѕоп під пісню «Smoth Criminal». Номером-сюрпризом стане грузинський народний танець, який Іраклі мріяв виконати протягом усього сезону", - йдеться в повідомленні.

У той же час один з суддів проекту Влад Яма зізнався, що вже готовий не тільки до фіналу, а й наступного сезону.

"Зізнаюся, після півфіналу, я вже готовий до будь-яких несподіванок і на фіналі. Більш того, я вже готовий до третього сезону "Танців з зірками", - сказав він.

Нагадаємо, що у фіналі шоу Танці з зірками 2018 глядачі можуть вирішити, хто із суддів був найбільш справедливим.

До речі, Леся Нікітюк висловилася про перемогу в півфіналі Танців з зірками 2018.

Зазначимо, що танець Никитюк і Полякової у півфіналі жорстко розкритикували в мережі.

Танці з зірками 2018 - офіційна презентація (відео: STYLER.rbc.ua)

Новини України Иракли МакацарияТанцы со звездами
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