Танці біля пілона і пристрасні поцілунки: MARUV випустила гарячий кліп Mon Amour

Епатажна українська виконавиця MARUV (справжнє ім'я - Анна Корсун) представила довгоочікуваний її шанувальниками кліп на пісню Mon Amour. Зазначимо, що цю композицію співачка записала у співпраці із швейцарським діджеєм Mosimann. Ролик був опублікований на офіційному Youtube-каналі артистки.

Відеоробота вийшла мінімалістичною - все було знято на одній локації, однак цілком у дусі MARUV.

Відео: Mosimann & MARUV - Mon Amour (Youtube.com/MARUV Official)

До речі, співачка постала в відео в оновленому образі - з короткими волоссям відтінку блонд. Анна спокусливо рухалася в тілесному напівпрозорому комбінезоні з написами з тексту пісні. Пікантний образ доповнила шкіряна куртка і чорні чоботи на височенному каблуці.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Разом з танцюристами артистка влаштувала гарячі провокаційні танці, також у ролику можна побачити пристрасні поцілунки і танці на пуантах у пілона.

Кадр з відео (Youtube.com/MARUV Official)

Думки фанатів кілька розділилися - багато хто залишилися в захваті від пісні і кліпу і впевнені, що це головний хіт цього літа.

Чекаю не можу. Пісню вже чув на концертах. Пісня черговий хіт. Буде хіт літа 100% по всій Європі.

"Бомба-ракета ... Марув найкраща!!!!"

"О, тепер з'явився хіт на літні дискотеки. Maruv, розумничка моя, ти дуже талановита особистість!"

"100%хіт! Це просто бомба! Дочекалися ураа!"

"Дуже круто! Просто слів немає ..і не треба. Круть, і все"

"Дуже круто! MARUV, ти прекрасна. Відчуваю непередавані емоції"

"ДУЖЕ круто 10000000/10 продовжуй в тому ж дусі"

"Готовий на літо новий хіт, Марув спасибі тобі. Офігенний кліп і трек"

Проте інші зазначили, що ролик вийшов занадто простим і "ні про що".

"Чесно кажучи ну таке... трек прикольний, але ніякого вау ефекту немає, циклічність треку про говорить про чисто дискотечну спрямованість...."

"Начебто й зайшло, але якось пріснувато. Може потрібно кілька раз переслухати)"

"Слабенько. Але з співом мон амур креативно вийшло"

"Кліп дивитися нудно. А трек дуже гарний, як же довго я його чекав!)"

"Бліденько. І пісня та кліп слабкі. Дебют був сильнішим за"

"Слабенько! Але Марув все одно люблю!"

"Пісня -супер, кліп - звичайний. Просто кривляння, без історії і сюжету."

"І це кліп? ви жартуєте? а кліпу нема, тупо іміджевий видос, але не кліп"

"Не сподобалося, примітивно, і без родзинки"

Нагадаємо, епатажна MARUV збентежила провокаційним фото на стільці.

Раніше MARUV з командою вирушила в Монако з виступом в розкішному і всесвітньо відомому Казино Монте-Карло. Співачка провела коротку екскурсію по казино, показала свій сценічний образ, зізналася, що навіть виграла 70 євро, а також блиснула розкішними формами в купальнику з анімалістичним принтом.

До речі, MARUV переспівала хіти Ріанни і Бейонсе, продемонструвавши силу свого голосу.