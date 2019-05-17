Танці біля пілона і пристрасні поцілунки: MARUV випустила гарячий кліп Mon Amour

Цю композицію співачка записала разом зі швейцарським діджеєм Mosimann
Епатажна українська виконавиця MARUV (справжнє ім'я - Анна Корсун) представила довгоочікуваний її шанувальниками кліп на пісню Mon Amour. Зазначимо, що цю композицію співачка записала у співпраці із швейцарським діджеєм Mosimann. Ролик був опублікований на офіційному Youtube-каналі артистки.
Відеоробота вийшла мінімалістичною - все було знято на одній локації, однак цілком у дусі MARUV.
Відео: Mosimann & MARUV - Mon Amour (Youtube.com/MARUV Official)
До речі, співачка постала в відео в оновленому образі - з короткими волоссям відтінку блонд. Анна спокусливо рухалася в тілесному напівпрозорому комбінезоні з написами з тексту пісні. Пікантний образ доповнила шкіряна куртка і чорні чоботи на височенному каблуці.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Разом з танцюристами артистка влаштувала гарячі провокаційні танці, також у ролику можна побачити пристрасні поцілунки і танці на пуантах у пілона.
Кадр з відео (Youtube.com/MARUV Official)
Думки фанатів кілька розділилися - багато хто залишилися в захваті від пісні і кліпу і впевнені, що це головний хіт цього літа.
Проте інші зазначили, що ролик вийшов занадто простим і "ні про що".
Нагадаємо, епатажна MARUV збентежила провокаційним фото на стільці.
Раніше MARUV з командою вирушила в Монако з виступом в розкішному і всесвітньо відомому Казино Монте-Карло. Співачка провела коротку екскурсію по казино, показала свій сценічний образ, зізналася, що навіть виграла 70 євро, а також блиснула розкішними формами в купальнику з анімалістичним принтом.
До речі, MARUV переспівала хіти Ріанни і Бейонсе, продемонструвавши силу свого голосу.