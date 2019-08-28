Танці з ногами: MARUV і Різатдінова похвалилися завидною розтяжкою

MARUV (Анна Корсун) і Анна Різатдінова активно готуються до нових ефірів шоу Танці з зірками 2019. Зазначимо, що перший ефір стартував 25 серпня. При цьому в п'ятірку лідерів увірвалися як раз MARUV і Різатдінова. Якщо пара MARUV-Джей посіли третє місце, то золото дісталося парі Різатдінова-Прохоров. І ось, співачка і гімнастка показали "фото переможців".

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Різатдінова опублікувала цікаве і одночасно ефектне фото, на якому позує з Корсун. При цьому дівчата не просто стоять поруч, а демонструють шанувальникам дійсно приголомшливу розтяжку.

На опублікованому фото Корсун і Різатдінова високо підняли ноги. І обидві демонструють ідеальну розтяжку. При цьому звернемо увагу, що MARUV і Анна стоять на високих підборах. Фото було зроблено під час першого ефіру, коли Різатдінова виконала пасодобль, а MARUV - сучасний танець Vogue.

"Новий сезон Танці з ногами, ой з Зірками", - кумедно підписала фото спортсменка.

MARUV і Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Шанувальники гімнастки також поспішили залишити кілька коментарів під її новим ефектним знімком:

"Найкрутіші"

"Такие ноги даются лишь немногим"

“Да ну вибачте...їх поруч не можна ставити навіть для фото. Це навіть не біле і чорне!"

"Головні претендентки на перемогу!"

"Шикарні"

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Також пропонуємо згадати, якими були виступи двох зірок під час першого ефіру "Танців".

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров / Пасодобль / Танці з зірками 2019

MARUV і JAY / Вог / Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше Могилевська оцінила свої сили в нових сезонах Танців з зірками. При цьому українська співачка підкреслила, що після завершення сезону 2017 року вона активно продовжує займатися танцями. І її тренером виступає партнер по проекту Ігор Кузьменко. І займається Наталія ледь не кожен день!