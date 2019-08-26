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"Танці з зірочкою": Сніжана Бабкіна станцювала з двомісячним сином біля басейну

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.08.2019 - 16:39
"Танці з зірочкою": Сніжана Бабкіна станцювала з двомісячним сином біля басейну
Фото: Сніжана та Єлисей Бабкіни (instagram.com/snezhana_babkina)

Запальні танці на італійському курорті зворушили підписників

Зіркова мама Сніжана Бабкіна, яка зі своїм чоловіком музикантом Сергієм Бабкіним та дітьми вирушила на відпочинок на італійський курорт - Сардинію, щодня публікує фото і відео з відпочинку великого сімейства. Тут і пляжні фото, і кадри з прогулянок по мальовничій Сардинії, і романтичні знімки усамітнення з чоловіком. Але одні з найпопулярніших постів — публікації з двомісячним синочком Єлисієм.

Нещодавно Сніжана записала коротке відео біля басейну, на якому виконала запальний танець з малюком на руках, вона згадала своє танцювальне минуле й зізналася, що буде стежити за ефірами нового сезону "Танці з зірками".

Відео: Сніжана та Єлисей Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)

Молода мама побажала удачі і сил всім учасникам нового сезону і запитала у шанувальників:

"Пам'ятаєте, як ми з @babkin_official запалювали? Який наш танець вам запам'ятався найбільше?".

Підписники замилувалися таким танцем мами і сина і розповіли, чому захоплюються Сніжаною:

  • Танці з зірками, були тепер - танці з зірочкою !!!
  • ОБОЖНЮЮ!!!
  • Суперпара
  • Матуся-запальничка! У танцях кожен номер був ідейним, і класним, а ще насичені гастролі! Для мене це було відкриття крутої картинки з блакитного екрану, а післясмак - такі позитивні УСІ Бабкіни! Багато чого у Вас можна повчитися!
  • Ви така класна і стильна, дякую за позитив
  • Ви були кращі
  • Партнер росте!!!
  • Сніжана! Ви красуня, ну просто запальничка
  • Ааааа, яка ж Ви крута

&quot;Танці з зірочкою&quot;: Сніжана Бабкіна станцювала з двомісячним сином біля басейну&quot;Танці з зірочкою&quot;: Сніжана Бабкіна станцювала з двомісячним сином біля басейнуФото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

А ще Сніжана показала, як забавно використовує дитячі пелюшки. Креативна мама перетворила шматок лляної тканини в головний убір, який рятував її від пекучого сонця.

До речі, раніше Сніжана Бабкіна вперше показала ідеальну фігуру в купальнику всього через два місяці після народження третьої дитини. Дивні зміни в зовнішності відразу прокоментували шанувальники.

Раніше Сергій Бабкін показав розслаблений відпочинок на Сардинії і зазначив, що його особисте щастя - в дрібницях.

"Любов з першого погляду": засмаглий Сергій Бабкін похвалився італійськими канікулами Сергій Бабкін розчулив мережу зворушливим відео з новонародженим сином
Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина
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