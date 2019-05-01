"Танці з зірками 3": Тищенко повеселив забавним відео з Дорофєєвою та Позитивом з Туреччини

У період травневих свят багато знаменитостей роз'їхалися хто куди - хто відпочивати, а деякі поєднують приємне з корисним, тобто з виступами. Відомий ресторатор та телеведучий Микола Тищенко разом з родиною відпочиває в одному з готелів Туреччини. На своїй сторінці в Instagram він поділився смішним відео, на якому зображений разом з учасниками групи "Время и Стекло".

У ролику Тищенко підхоплює однією рукою Надю Дорофєєву, а іншою - Позитива, і крутиться на місці, піднявши їх у повітря. Артисти при цьому заразливо сміються.

"Ось так! Танці з зірками 3!" - каже Микола.

Відео: (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Судячи з вбрання, Надя і Олексій в Туреччині виступали - на них яскраві концертні костюми. Дорофєєва підкреслила витончену талію коротким топиком і брюками в червону клітку, Позитив же був у білій футболці і костюмі в жовту клітку.

"На позитиві! Травневі почали!" - підписав Тищенко веселе відео.

Підписники подякували ведучому за такий веселий ролик і поспішили залишити свої відгуки.

"Точніше не ви на Позитиві, а Позитив на вас))))"

"Ви як 2 сардельки схопили, у чувака аж штори злетіли"

"Позитив,той ще напозитивился))"

"Ну Коля, ти зробив позитив хлопцям"

"Вау класно ви круті"

"Надя така красива і тендітна, матюкатися ай ай"

"Силач"

"Позитивно"

Нагадаємо, молода дружина Миколи Тищенка Алла Барановська прогулялася по Риму в ефектному рожевому вбранні.

Ми також повідомляли, що Надя Дорофєєва звабила провокативним образом у відвертому міні.