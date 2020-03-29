Талії прийшов гаплик: Маша Єфросиніна похвалилася щедрим застіллям на дачі

Маша Єфросиніна вирішила урізноманітнити хроніки карантину і виїхати з сім'єю на дачу. До речі, ведуча знайшла оригінальний спосіб відсвяткувати день народження чоловіка Тимура (23 березня він відзначив ювілей – 45 років) – вона виїхала з іменинником у ліс, де вони пили чай з термоса і ласували хлібцями на свіжому повітрі. Маша вирішила продовжити прекрасну традицію пікніків на природі і поїхала на дачу, де влаштувала справжнє застілля з шашликом і смачними стравами.

Ведуча похвалилася апетитним дачним столом. Маша одягнена комфротно і стильно – спортивні штани, зручний бомбер і біла толстовка з масивними кросівками в тон. Вона нарізає огірки за столом, а поруч в очікуванні ласощів причаївся кумедний песик.

"Папка жарит нам шашлык,

Талии пришел гаплык.

На столе все нелогично,

Прям как я и огурцы...

Под столом старушка Яся

Ждёт пока ей упадет,

Но у Яси ж*па с глобус,

Фиг ей что перепадет!" - "видала" віршований експромт теледіва.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники Маші стали турбуватися за неї, адже шашлики на природі в період карантину загрожують штрафом. Але ведуча заявила, що пікнік влаштувала на своїй дачній ділянці у вузькому родинному колі, а значить на неї це обмеження не поширюється.

"Шашлики це смачно, але сьогодні в доброго ранку 1+1 сказали, що зараз прийняли закон, що у період карантину за шашлики на природі дуже великий штраф", - написала одна з прихильниць ведучої. "Ми у себе в будинку, заспокойтеся всі, будь ласка!" - відповіла Маша.

Також шанувальникам ведучої припали до душі її поетичні рядки з гумором.

Геніальний вірш!

Супер!

Вірш просто клас! Поміхнулася. Гарного вам настрою

Машенька, завжди захоплююся Вами, Ви молодчинка!

Класний вірш. Такі моменти - цінні - проведені з сім'єю

Вірші дійсно класні вийшли. Все актуально і реально. Продовжуй в тому ж дусі

Красуня

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна показала дієвий антистрес-метод на період карантину.