"Такого у мене не було ніколи": Оля Полякова згадала, як пропустила Новий рік

Сьогодні, 4 грудня в столичному Палаці "Україна" відбудуться зйомки великого концерту - "Ніч Суперхітів", який телеканал "1+1" покаже у новорічні свята. На одній сцені зберуться найзатребуваніші зірки українського шоу-бізнесу, які виконають свої найяскравіші хіти 2019 року. До раніше заявлених артистів також доєднається співачка-свято Оля Полякова, яка заспіває на концерті свій головний хіт цього року - "Лед тронулся".

Творці шоу розповіли, що співачка з’явиться на головній сцені феєрично та екстремально. Оля Полякова спуститься з-під стелі Палацу "Україна" на великому шарі. А напередодні концерту співачка розповіла, про найдивнішу святкову ніч у своєму житті:

"Найдивніший Новий рік у мене був два роки тому. Ми працювали в одному закладі і закрилися з моїм костюмером в кімнаті. А ми з нею - страшенні щебетухі. І ось ми балакаємо, балакаємо, а я при цьому одягаюся - я в якомусь напівзібраному стані була, готувалася до виступу. І тут ми чуємо стукіт у двері. Кажемо: "Ні, не можна!" І продовжуємо якусь свою жіночу тему, щебечемо. Я одяглася, ми відкрили двері, а там стоїть мій адміністратор і каже: "Я вас вітаю. 15 хвилин тому настав Новий рік". Ось просто пробалакали Новий рік, навіть не зрозуміли, що він настав. До нас адміністратор стукав з шампанським, щоб ми відсвяткували по-людськи, а ми не відкрили. Такого у мене не було ніколи. Зазвичай під бій курантів я загадую бажання. А того року нічого такого не було. Але рік був непоганий. Може бути, варто так і далі продовжувати?"

Оля Полякова (фото: прес-служба "1+1")

Також на глядачів чекають динамічні ритми від гурту "Время и Стекло", романтичний хіт від Олега Виника, пісня про кохання від Наталі Могилевської, запалить сцену популярний гурт THE HARDKISS, відома українська співачка NK подарує українсько-латиноамериканські мотиви, гурт DZIDZIO принесе багато сміху та гумору. Прима-балерина Національної Опери України, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар та прем'єр Олександр Стоянов втілять на сцені новорічну балетну казку. Виробництво проекту здійснюватимуть творці найрейтинговіших шоу "Танці з зірками" та "Голос країни" - команда великих розважальних проектів "1+1 Продакшн" під керівництвом Володимира Завадюка, а режисерами-постановниками стануть Наталія Лисенкова, Наталія Ровененська і Марія Григоращенко, чия частина перфомансу для популярної американської артистки Pink викликала світовий фурор.

Побачити яскраве новорічні шоу "Ніч Cуперхітів" наживо, можна купивши квитки на концерт, який відбудеться вже 4 грудня в Палаці "Україна". Поспішайте, квитків залишилось дуже мало. А телеверсія буде показана в ефірі телеканалу "1+1" на новорічні свята.

Нагадаємо, раніше суперблондинка Полякова X-Факторі зважилася на кардинальну зміну іміджу.