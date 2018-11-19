"Таких формат не любить": Нікітюк висловилася про перемогу в півфіналі Танців з зірками 2018

Фото: колаж РБК-Україна

Навіть судді проекту до фіналу визнали: прогрес Лесі в танцях неможливо не помітити

Поставити собі мету – прийняти її та дійти до фіналу! Це все про пару Лесі Нікітюк і Максима Єжова на "Танцях з зірками 2018". Після ефіру Леся розкрила секрет свого танцювального успіху. Що або хто допоміг провідною дійти до фіналу?

Глядачі тріумфують, Влад Яма дивується, а Леся Нікітюк вже репетирує нові танцювальні номери. Тому що #багіняламінату – у фіналі! Леся не приховує – на нові паркетні подвиги її надихає український народ, любов і підтримка якого кожен раз рятує телеведучу від вильоту. В останньому випуску ведуча виконала два танцю, і обидва присвятила своїм глядачам.

"Шоу "Танці з зірками" і колосальна глядацька підтримка – це те, що допомогло мені ще більше повірити в себе і вдосконалити себе як 100% артиста. Об'їздивши півсвіту, мені вдалося поспілкуватися з танцюристами, співаками та акторами – знаєте, який висновок? Справжні артисти, вони профі в усьому! Вони різнобічно розвинуті, коли потрібно співають, коли потрібно танцюють, грають і імпровізують – це і є артист. Я намагаюся максимально удосконалювати себе у цьому напрямку. Я абсолютно щира людина. Таких формат не любить. Нічого в житті не давалося мені просто так, легко. Але вчора я зрозуміла, що в житті можливо все", - розповіла Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк і Максим Єжов

Леся – не найпростіший учасник проекту. Всі пам'ятають її словесні бійки з Владом Ямою. Просто Нікітюк любить чесність і завжди відверта із суддями і глядачами.

"Оцінки для мене ніколи не були критерієм успіху в шоу. Для мене важливий прогрес і глядацьке схвалення, - каже Леся Нікітюк. – Дуже важливо розуміти, що телебачення зникне без діалогу, тому в кожному своєму слові я отображаю безмежну вдячність і любов до глядача. Тому що саме для нього, я все роблю. Я дуже хочу, щоб кожен недільний вечір був яскравіше і цікавіше попереднього. Хочу сказати їм величезне спасибі за підтримку!"

Навіть судді проекту до фіналу визнали: прогрес Лесі в танцях неможливо не помітити.

Леся Нікітюк і Максим Єжов (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Максим і Леся – величезні молодці, - каже Дмитро Монатік. – Останні номери вражають до глибини душі. А півфінальні танго з Олею Поляковою було воістину королівським. Дуже бажаю їм глядацької підтримки!"

"Танці дійсно даються Лесі нелегко, але її відношення до процесу, то, як вона слухає і ЧУЄ зауваження, то, як вона старається, мені дуже подобається", - коментує Влад Яма.

Як підсумок – Леся Нікітюк і Максим Єжов потрапляють у фінал шоу "Танці з зірками"!

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала, як ходить на шопінг. При цьому телеведуча у звичній для себе гуморний формі приміряла пуховик від відомого дизайнера за $1000.

До цього, Леся Нікітюк поділилася забавним моментом свого дитинства.

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Відео: РБК-Україна