"Такі сексі": Дорофєєва і Дантес вразили образами на весіллі Потапа і Насті

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес стильно одягалися на весілля своїх друзів
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес відвідали весілля Потапа і Насті Каменських. Сімейна пара прийшла на свято в стильних вбраннях. Це видно на фото, які Дорофєєва і Дантес виставили у себе в Instagram.
На весілля своїх друзів Надя Дорофєєва одягла вечірню сукню оливкового кольору, а на верх ще накинула сірий піджак. Володимир Дантес вибрав чорний стильний костюм, білу майку і світлі кросівки.
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Користувачі мережі прокоментували образи зіркової пари.
Варто зазначити, що сьогодні, 23 травня, весілля Насті Каменських і Потапа відвідало близько сотні зіркових гостей.
Ми також писали про те, що відома українська співачка Оля Полякова потішила мережу стримом з церемонії. Співачка поспілкувалася з гостями і навіть пообнімалася з Тіною Кароль.
Нагадаємо, що молодята орендували всю територію ресторану, яка сьогодні посилено охороняється, а запрошені гості заїжджають тільки за списками.