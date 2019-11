"Такі щирі": дружина MONATIK'а розчулила щасливим фото з чоловіком з США

Популярний український артист Дмитро Монатік, він же MONATIK провів останній місяць дуже насичено - в поїздці по Америці разом з дружиною Іриною і своїм творчим колективом і даючи концерти у різних містах США. При цьому вони з дружиною встигали також погуляти по цікавих місцях і помилуватися місцевими красотами. А Ірина встигла навіть і позасмагати та захопила яскравим пляжним кадром. Їх подорож підходить до кінця і вона поділилася щасливим знімком з коханим, а також подякувала йому за всі ці емоції.

На фото, опублікованому в Instagram Ірини, пара позує в обнімку на тлі хмарочосів Нью-Йорка. Дружина музиканта вибрала для прогулянки коричневе пальто-чебурашку, Дмитро ж був у теплій куртці.

Пара променисто посміхається на камеру і виглядає щасливою і закоханою.

Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/irinamonatik)

"Наш Олімпійський марафон 2019 триває... позаду світовий тур "MONATIK-LOVE IT Ритм", а попереду настільки насичений грудень! гордість та почуття вдячності переповнювали мене, кожен раз, коли я бачила ці аншлаги в усіх куточках світу. Що може бути прекрасніше для артиста, ніж мільйони щасливих, захоплених глядачів/ слухачів. як же я щаслива, що завдяки твоїй чесній музиці @monatik_official ми ще й маємо можливість пізнати цей чудовий світ #вокругтебявесьмиркружит Made with love and rhythm", - поділилася емоціями Ірина.

Фото: Ірина Монатік (instagram.com/irinamonatik)

Коментатори не змогли пройти повз душевного фото зіркової пари. Вони в черговий раз зворушилися і захопилися любов'ю і гармонією, що панує між ними і так і віє зі знімка.

До речі, сам Монатік залишив коханій три сердечка в коментарях. Прийомна дочка Потапа Наталія Горова також розчулилась їх фото, а солістка The Hardkiss Юлія Саніна назвала їх "крутишами".

Люблю вас за неймовірну щирість і простоту і пишаюся, що ви з Дімою мої співвітчизники

Ви ВЕЛИКІ молодці. Так тримати !!!!!

Ви молодці!!!

Кращі

ви Прекрасні

У тебе фотки найкрасивіші позитивні молодець

Обожнюю вас

Які ви круті

Милашки ,спасибі вам обом

Такі щирі та світлі

Улюблені

Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)

