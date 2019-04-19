Така доросла вже: дочка Олі Полякової зачарувала свіжістю і красою

Старша дочка співачки Олі Полякової, 14-річна Маша не тільки зовні разюче схожа на зіркову маму, але й намагається не відставати в плані амбіцій і розвитку. Дівчинка вже є досить успішним блогером, адже у її сторінки в Instagram понад 100 тис. підписників. В основному вона показує свої модні образи, а також ділиться знімками з подорожей та звичайного життя.

Так, Маша продемонструвала, як вона готується до закінчення навчального року в школі, а також поцікавилася у шанувальників, скільки років їм ще залишилося вчитися.

На знімку ошатна Полякова-молодша сидить у чорній сукні, а на її обличчі - красивий ніжний макіяж. Розкішне довге волосся дівчинки прикрашене красивою шпилькою. На задньому плані можна побачити ще двох учениць, одна з яких фарбує губи іншій. Маша ж мило посміхається в об'єктив.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Ну що скоро кінець навчального року і мені залишиться вчитися всього 3 роки, а вам скільки?" - прокоментувала юна блогерша.

Користувачі мережі відзначили, що Маша помітно подорослішала, а також захоплюються її свіжою красою і розповідають, скільки років їм ще належить провести в школі.

"Яка красуня. Я в цьому році випускниця"

"А мені майже стільки ж, 4 рочки і все!!! Машунька ти Дуже гарна"

"Маш, ти дуже красива. дуже схожа на маму!"

"Красуня. Люблю тебе"

"Красавіца. Гарно виглядаєш"

"Така зовсім доросла"

"Теж 3 роки найбільш незабутніх моментів і днів"

"Вже відстраждала)) Красуня"

"Машуль, де ти брала таку шпильку з перлинками?"

"Ех щастить. Така молода, красива"

"Красивий погляд"

"Ось цей образ тобі дуже йде"

Нагадаємо, раніше стильна дочка Олі Полякової захопила трендовою обновкою.

До речі, Маша Полякова провела канікули з друзями в Італії. Вона з задоволенням ділилась сонячними фото в трендових аутфитах.