"Така розумниця": вагітна Тодоренко показала, як займається йогою

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Регіна Тодоренко скоро потрібно буде народжувати, але вона все одно веде активний спосіб життя

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко, яка любить замовляти їжу через інтернет, запостила в мережу знімок в чорному обтягуючому спортивному вбранні і продемонструвала фоловерам, що веде активний спосіб життя, не дивлячись на те, що скоро їй належить стати мамою: телезірка на фото займається йогою. Знімок був опублікований в Instagram знаменитості.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Йога є ідеальним видом спорту для тих, хто чекає дитину, а ще, як стверджує Регіна Тодоренко, вона допомагає їй розвантажити думки і дати необхідний відпочинок в моменти, коли важко.

Теледіва додала такий підпис до світлини: "Іноді здається , що весь світ налаштований проти тебе, що ти один такий класний і геніальний, а всі навколо — придурки, що у тебе таааак багато бажання створювати, а все найкраще дістається іншим! У такі моменти я споглядаю, сканую себе, щоб визначити, де саме я повернула не туди, аналізую кожен крок, тому що мені важливо зрозуміти, необхідну кількість сил я доклала, щоб отримати "ТАК" Так і живу, кожен раз замислюючись, чи не замало я докладаю зусиль, щоб отримати бажаний результат! І цей принцип працює у всьому: родина, робота, відпочинок і тд.... А йога дуже допомагає у важкі моменти призупинити суєту в організмі, поспостерігати, налагодити всі процеси і знову запустити механізм!!!".

А ще зірка звернулася до прихильників з питанням, з яким девізом по життю крокують вони. У відповідь на це фолловери закидали її фразами, які дають їм мотивацію до життя. Крім того майбутню зоряну маму обсипали компиментами і сказали, що вона "така розумниця" та, що подає гарний приклад всім вагітним жінкам.

До речі, українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності, і її коханий Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало известно кого чекає Тодоренко. Виявилося, що пара чекає сина і навіть придумала для нього ім'я.

I про те, що вагітна Тодоренко влаштувала з подругами baby shower.

Відео: РБК-Україна