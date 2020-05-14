Така ж струнка і спокуслива: Єва Лонгорія захопила красою на фото різних років

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка сумує за Каннським фестивалем

Єва Лонгорія обожнює світські виходи. А тому на щорічному Каннському кінофестивалі вона головна гостя. На червоних доріжках володарка бездоганних параметрів звикла блищати у розкішних нарядах – часом досить відвертих і завжди яскравих.

В цьому році з причини карантину подія не відбудеться, а тому знаменита актриса вирішила згадати свої знакові виходи. Вона опублікувала 2 фотографії: свій перший фестиваль, а також минулорічний. «На цьому тижні був би Каннський кінофестиваль у Франції. Це фотографія, коли я вперше відвідала подію в 2005-му році, і з 2019-го року. Цього літа я була б на п'ятнадцятому івенті! Ох, які спогади», – написала Єва під кадрами.

Єва на фото різних років (фото: instagram.com/evalongoria)

На фото вона позує в облягаючому, немов друга шкіра, платті тілесного відтінку з блискучої тканини. Другий образ – більш химерний, актриса вибрала блідо-рожеве плаття зі шлейфом і корсетом з камінням. Зрозуміло, мережа не могла не висловити свою думку з приводу луків знаменитості. Не менш уваги привернув той факт, що з роками зірка практично не змінилася.

Прекрасний образ

Обидва просто чудові

Ти виглядаєш, як богиня

Просто абсолютно прекрасна, Єва, прекрасна

Чудова леді

У мене немає слів

Ти не змінилася, дитинко

Дивовижна

Прекрасна

Так чудова

Богиня

Завжди ідеальні сукні на Каннський кінофестиваль. У тебе такий чудовий смак. Ти кожен рік блищиш

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва навіть на карантині не забуває радувати фоловерів своїми стильними образами. Вона демонструє різні аутфіти, які доповнює взуттям з власної лінії. Шанувальники обожнюють подібні пости, так як їх можна сміливо брати за приклад для складання своїх власних луків на всі випадки життя.

Автор: Міла Іванова