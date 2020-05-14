ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Така ж струнка і спокуслива: Єва Лонгорія захопила красою на фото різних років

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.05.2020 - 21:28
Така ж струнка і спокуслива: Єва Лонгорія захопила красою на фото різних років
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка сумує за Каннським фестивалем

Єва Лонгорія обожнює світські виходи. А тому на щорічному Каннському кінофестивалі вона головна гостя. На червоних доріжках володарка бездоганних параметрів звикла блищати у розкішних нарядах – часом досить відвертих і завжди яскравих.

В цьому році з причини карантину подія не відбудеться, а тому знаменита актриса вирішила згадати свої знакові виходи. Вона опублікувала 2 фотографії: свій перший фестиваль, а також минулорічний. «На цьому тижні був би Каннський кінофестиваль у Франції. Це фотографія, коли я вперше відвідала подію в 2005-му році, і з 2019-го року. Цього літа я була б на п'ятнадцятому івенті! Ох, які спогади», – написала Єва під кадрами.

Така ж струнка і спокуслива: Єва Лонгорія захопила красою на фото різних роківТака ж струнка і спокуслива: Єва Лонгорія захопила красою на фото різних роківЄва на фото різних років (фото: instagram.com/evalongoria)

На фото вона позує в облягаючому, немов друга шкіра, платті тілесного відтінку з блискучої тканини. Другий образ – більш химерний, актриса вибрала блідо-рожеве плаття зі шлейфом і корсетом з камінням. Зрозуміло, мережа не могла не висловити свою думку з приводу луків знаменитості. Не менш уваги привернув той факт, що з роками зірка практично не змінилася.

  • Прекрасний образ
  • Обидва просто чудові
  • Ти виглядаєш, як богиня
  • Просто абсолютно прекрасна, Єва, прекрасна
  • Чудова леді
  • У мене немає слів
  • Ти не змінилася, дитинко
  • Дивовижна
  • Прекрасна
  • Так чудова
  • Богиня
  • Завжди ідеальні сукні на Каннський кінофестиваль. У тебе такий чудовий смак. Ти кожен рік блищиш

Така ж струнка і спокуслива: Єва Лонгорія захопила красою на фото різних років

Така ж струнка і спокуслива: Єва Лонгорія захопила красою на фото різних років

Така ж струнка і спокуслива: Єва Лонгорія захопила красою на фото різних років

Така ж струнка і спокуслива: Єва Лонгорія захопила красою на фото різних років

Така ж струнка і спокуслива: Єва Лонгорія захопила красою на фото різних років

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва навіть на карантині не забуває радувати фоловерів своїми стильними образами. Вона демонструє різні аутфіти, які доповнює взуттям з власної лінії. Шанувальники обожнюють подібні пости, так як їх можна сміливо брати за приклад для складання своїх власних луків на всі випадки життя.

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України Єва Лонгоріяактриса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся