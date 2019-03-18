Така сонячна: Злата Огневич схвилювала мережу відвертим декольте

Шанувальники засипали співачку компліментами

Співачка Злата Огневич любить дивувати і інтригувати своїх шанувальників. Не встигли вірні фани обговорити яскраве фото артистки у весільній сукні в царській садибі, як вона порадувала їх новими кадрами. Так, співачка опублікувала у своєму Instagram ефектне фото в стильному вбранні.

На знімку Злата спокушає пікантним декольте у джинсовому аутфіті. Образ доповнюють великі сережки, а сама артистка щасливо посміхається на камеру.

"Всім гарного дня! Скучила за нашими зустрічами, працюємо над містами для мого всеукраїнського туру, слідкуйте за анонсами", - порадувала Огневич шанувальників своєї творчості.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Фолловери засипали співачку компліментами щодо її стильного образу, а також навперебій звуть приїхати з концертом у своє місто.

"Яка гарна, дякую, і тобі гарного дня і вдалого початку нового тижня! Дуже чекаю, сподіваюся, Київ теж буде в цьому списку. Ну, або Львів";

"Злата, Дякую за творчість! Слухаю Ваші пісні і відразу настрій піднімається. Ви дуже талановита! Творчих успіхів, Міцного здоров'я і величезної любові Вам бажаю!!! Красуня Нереальна!";

"Не принцеса! Королева";

"Неймовірно гарне фото. Така гарна та сонячна! Чекаю з нетерпінням на концерти! Теж скучила!";

"Хай живе Злата - завжди юна, світла та сонячна! Поїду на ваш концерт хоч на край світу! Ви неймовірна красуня!";

"Ви-наше золото, сяйте вогненно";

"Дякую, взаємно! Від такої усмішки як у вас буде кожен день хороший =)";

"Шикарний вигляд))";

"Мила і чарівна!!! Бажаю гарної тижня! Удачі та успіхів!" - пишуть передплатники

Нагадаємо, раніше Злата Огневич показала, як вміє веселитися. Вона станцювала запальний тверк в піжамі в компанії телеведучої Надії Матвєєвої.

Ми також повідомляли, що Злата Огневич в трендовому образі прогулялася по Берліну без макіяжу.