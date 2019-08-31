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Така сонячна: яскрава Джамала насолодилася останнім літнім ранком

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.08.2019 - 16:37
Така сонячна: яскрава Джамала насолодилася останнім літнім ранком
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка захопила мережу ефектним образом

Українська співачка Джамала нещодавно відсвяткувала своє 36-річчя і показала шанувальникам, який подарунок їй зробив коханий чоловік Сеїт-Бекір. Виявилося, що чоловік подарував артистці стильне плаття з принтом "під гепарда", яке явно припало їй до смаку, адже вона регулярно захоплює своїми ефектними образами. Так, для прощання з літом виконавиця також вибрала барвистий лук.

На своїй сторінці в Instagram Джамала показала, як вона насолоджувалася останнім літнім ранком в цьому році. Співачка позувала у шовковій червоній сукні-міді і чорних півчобітках, а також ефектно накинула на одне плече чорну куртку. Артистка забралася на бордюр на березі Дніпра і з задоволенням підставила обличчя сонечку.

Така сонячна: яскрава Джамала насолодилася останнім літнім ранком

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Насолоджуватись останнім літнім ранком", - прокоментувала яскраві кадри знаменитість.

Така сонячна: яскрава Джамала насолодилася останнім літнім ранком

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись стилным вбранням і красою Джамали.

  • Красуня
  • Шкода, що літо закінчується)
  • Яка гарна
  • Навіть не віриться, що літо вже майже минуло!
  • Неймовірно красива. А я осінь теж дуже люблю
  • Така сонячна
  • Неймовірна
  • Ніжна

Така сонячна: яскрава Джамала насолодилася останнім літнім ранком

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала прогулялася по Парижу в стильному літньому образі. При цьому співачка підкреслила, що ця поїздка була для неї абсолютно несподіваною, але тим більш прекрасною. При цьому по Парижу Джамала прогулялася з подругою і зробила серію фото свого нового літнього образу.

До речі, нещодавно Джамала викликала суперечку в мережі перевтіленням на "дівчину з району". Співачка приміряла декілька спортивних костюмів, а фотосесія проходила на балконі однієї зі столичних багатоповерхівок.

"Що ще мені треба!" Джамала показала в деталях подарунок чоловіка на її 36-річчя "Прекрасний день": Джамала прогулялася по Парижу в стильному літньому образі
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