Така щаслива: Регіна Тодоренко зачарувала сонячними кадрами з Сицилії

Ведуча з чоловіком насолоджувалися теплом і сонцем в Італії
Регіна Тодоренко не сидить на місці - не даремно ж вона кілька років була зіркою тревел-шоу "Орел і Решка" і навіть здійснила навколосвітню подорож. Особливо їй полюбилася Італія - саме там відбулося їх неймовірно красиве весільне торжество з Владом Топаловим, та і після того ведуча не раз бувала в цій мальовничій країні. На цей раз вона разом з чоловіком відлетіли на сонячний острів Сицилія, щоб відсвяткувати там день народження артиста, йому виповнилося 34 роки.
Зіркова парочка з задоволенням гуляла по колоритним вулицяv головного міста острова - Палермо. На своїй сторінці в Instagram Регіна поділилася цікавими знімками, на яких вона виглядає дуже щасливою.
Вивчати Палермо ведуча вирушила в білій в дрібний чорний горошок сукні вільного крою. Волосся вона зібрала в хвіст і зробила легкий макіяж.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
На деяких фото Тодоренко відображена в екскурсійному двоповерховому автобусі з відкритим верхом, на якому вони з чоловіком вивчали головні визначні пам'ятки міста.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Чи хочете ви на Сицилію?" - поцікавилася у підписників знаменитість.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Звичайно ж, багато хто поспішив відповісти Регіні, що дуже хочуть там побувати, а також захоплювалися її красою і променистістю.
Зазначимо, що пізніше в сториз Регіна показала, що далі вони з Владом вирушили в Мілан.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, Регіна Тодоренко розповіла про зміни в особистому житті, стосунки з чоловіком Владом Топаловим і материнство.
Раніше Регіна Тодоренко нарвалася на шквал компліментів від шанувальників своєю "нескромною" заявою.