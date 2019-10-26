Така щаслива: Регіна Тодоренко зачарувала сонячними кадрами з Сицилії

Регіна Тодоренко не сидить на місці - не даремно ж вона кілька років була зіркою тревел-шоу "Орел і Решка" і навіть здійснила навколосвітню подорож. Особливо їй полюбилася Італія - саме там відбулося їх неймовірно красиве весільне торжество з Владом Топаловим, та і після того ведуча не раз бувала в цій мальовничій країні. На цей раз вона разом з чоловіком відлетіли на сонячний острів Сицилія, щоб відсвяткувати там день народження артиста, йому виповнилося 34 роки.

Зіркова парочка з задоволенням гуляла по колоритним вулицяv головного міста острова - Палермо. На своїй сторінці в Instagram Регіна поділилася цікавими знімками, на яких вона виглядає дуже щасливою.

Вивчати Палермо ведуча вирушила в білій в дрібний чорний горошок сукні вільного крою. Волосся вона зібрала в хвіст і зробила легкий макіяж.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

На деяких фото Тодоренко відображена в екскурсійному двоповерховому автобусі з відкритим верхом, на якому вони з чоловіком вивчали головні визначні пам'ятки міста.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Чи хочете ви на Сицилію?" - поцікавилася у підписників знаменитість.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Звичайно ж, багато хто поспішив відповісти Регіні, що дуже хочуть там побувати, а також захоплювалися її красою і променистістю.

Друга, ти на ній така щаслива!!! Як свято пройшло, тягнули за вуха?

Чудова

Така промениста, від вас прям відчувається тепло

Сонячна

Стільки краси

Дуже хочу! Моя заповітна мрія

Ми були цього літа, вона прекрасна

Красиваяя

Вмієте здивувати щирою посмішкою!

Шикарно))) Краса)))

Всі з такими смутними особами,як самеа Регіна молодець

Регіна Ви богиня в цьому вбранні

Ви сонце - позитив

Зазначимо, що пізніше в сториз Регіна показала, що далі вони з Владом вирушили в Мілан.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко розповіла про зміни в особистому житті, стосунки з чоловіком Владом Топаловим і материнство.

Раніше Регіна Тодоренко нарвалася на шквал компліментів від шанувальників своєю "нескромною" заявою.