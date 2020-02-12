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Така мила: Надя Дорофєєва показала, як починає свій день (відео)

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Співачка чистить зуби і наносить макіяж під веселу пісню

Надя Дорофєєва з задоволенням ділиться з шанувальниками моментами свого життя - співачка часто публікує фотографії з поїздок, а також домашні кадри з чоловіком або ж робочі, приміром з репетицій та підготовки до виступів. До речі, нещодавно артистка змінила імідж і стала схожа на відому американську співачку Біллі Айлиш. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася милим відеороликом, на якому показала, як проходить її ранок.

На відео Надя лежить в ліжку, після чого в халаті йде у ванну чистити зуби. Далі дівчина показала, як вона наносить крем на обличчя, одягається і фарбується. В кінці не обійшлося без чашечки кави латте - улюбленого напою Дорофєєвої. Все це вона робить під веселу пісню групи Spice Girls.

"Всім гарного дня", - побажала знаменитість під публікацією.

Відео: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловери дякують співачку за гарний настрій і позитив і захоплюються її красою.

  • Надь, ти як енергетик. Стільки енергії вранці, звідки?
  • Головне-латте в кінці!! доброго дня
  • Найкраще ранок починається тільки з твоїх кліпів в Твк Струм
  • І Надя без латте, не Надя
  • а особа в кінці, просто буся
  • Моя зайкааа
  • Доброго дня)
  • Яка ж ти сонячна
  • І вам теж доброго дня. Спасибі за таку дозу настрою
  • Нереально красива
  • Можна мені бути такою ж красивою з ранку?
  • Латте ти без нього нікуди і ти без латте не Надюшка
  • Про у ванній коли чищу зуби також танцюю
  • найкрасивіша буся. Не ну якщо ти не вип'єш латте, то це не ти. Мій найулюбленіший ТикТокер

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва спокусила стильним total black виходом в платті-піджаку.

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