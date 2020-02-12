Така мила: Надя Дорофєєва показала, як починає свій день (відео)

Співачка чистить зуби і наносить макіяж під веселу пісню
Надя Дорофєєва з задоволенням ділиться з шанувальниками моментами свого життя - співачка часто публікує фотографії з поїздок, а також домашні кадри з чоловіком або ж робочі, приміром з репетицій та підготовки до виступів. До речі, нещодавно артистка змінила імідж і стала схожа на відому американську співачку Біллі Айлиш. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася милим відеороликом, на якому показала, як проходить її ранок.
На відео Надя лежить в ліжку, після чого в халаті йде у ванну чистити зуби. Далі дівчина показала, як вона наносить крем на обличчя, одягається і фарбується. В кінці не обійшлося без чашечки кави латте - улюбленого напою Дорофєєвої. Все це вона робить під веселу пісню групи Spice Girls.
"Всім гарного дня", - побажала знаменитість під публікацією.
Відео: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фолловери дякують співачку за гарний настрій і позитив і захоплюються її красою.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, Надя Дорофєєва спокусила стильним total black виходом в платті-піджаку.