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"Така класна": Alyona Alyona в купальнику продемонструвала пози з йоги

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Пишнотіла реперша похвалилася гнучкістю на відпочинку

Зірка українського хіп-хопу Alyona Alyona втекла від сірих зимових буднів до океану - артистка насолоджується канікулами на острові Балі в Індонезії. Пишнотіла красуня відмінно проводить час і радує шанувальників яскравими кадрами - так, нещодавно вона поділилася веселими відео з басейну. Крім того, Альона зізналася, що в цьому райському містечку їй захотілося позайматися йогою.

Що вона і зробила, а результат продемонструвала на своїй сторінці в Instagram. Реперша в злитному чорному купальнику розташувалася на зеленій галявині і показала кілька ефектних асан з йоги, включаючи і "собака мордою вниз".

На останньому фото Alyona Alyona просто лежить на килимку на спині, розкинувши руки і ноги.

"Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали", - прокоментувала зухвалі фото артистка.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Підписники тут же подякували їй за позитив і почали активно коментувати гарячі кадри.

  • Шикарно, всі знаю
  • Ось остання моя улюблена
  • П'ята поза,найцікавіша
  • Така сонячна
  • Останню моя улюблена поза в йозі
  • Альона ти маладєц
  • Бомба
  • краща
  • Дуже класна
  • Постійно практикую позу йоги,як на останньому фото
  • Агонь
  • Шавасана це найкраще
  • Остання поза моя улюблена
  • Ви такі класні
  • Реально дуже гармонійна!!!
  • Обожнюю

Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, раніше alyona alyona і Джамала іронічно й зухвало заспівали про зворот популярності в епоху соціальних мереж.

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