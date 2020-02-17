"Така класна": Alyona Alyona в купальнику продемонструвала пози з йоги

Пишнотіла реперша похвалилася гнучкістю на відпочинку
Зірка українського хіп-хопу Alyona Alyona втекла від сірих зимових буднів до океану - артистка насолоджується канікулами на острові Балі в Індонезії. Пишнотіла красуня відмінно проводить час і радує шанувальників яскравими кадрами - так, нещодавно вона поділилася веселими відео з басейну. Крім того, Альона зізналася, що в цьому райському містечку їй захотілося позайматися йогою.
Що вона і зробила, а результат продемонструвала на своїй сторінці в Instagram. Реперша в злитному чорному купальнику розташувалася на зеленій галявині і показала кілька ефектних асан з йоги, включаючи і "собака мордою вниз".
На останньому фото Alyona Alyona просто лежить на килимку на спині, розкинувши руки і ноги.
"Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали", - прокоментувала зухвалі фото артистка.
Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Підписники тут же подякували їй за позитив і почали активно коментувати гарячі кадри.
Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)
Нагадаємо, раніше alyona alyona і Джамала іронічно й зухвало заспівали про зворот популярності в епоху соціальних мереж.