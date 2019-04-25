"Так і живемо": Регіна Тодоренко показала трудові будні з маленьким сином

Телеведуча Регіна Тодоренко - справжній приклад для багатьох жінок, адже після народження синочка вона дуже швидко повернулася до роботи і успішно поєднує кар'єру і материнство, а крім того, вже повернула колишні форми і помітно схудла. На своїй сторінці в Instagram вона показала, як виглядають її звичайні трудові будні.

На знімку Регіна у червоних штанях, білій футболці та кросівках відображена на сходах відкритої двері пересувного фургона, які використовуються на зйомках. На землі біля її ніг стоїть коляска з маленьким Михайлом, який "ходить" разом з мамою на роботу.

"Так і живемо з моїми Ведмедем. У гримвагені пересуваємося по місту від студії до студії, зате нам весело. Таке відчуття, що всією сім'єю ми вирушили в подорож в трейлері", - поділилася Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко з сином на роботі (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники артистки поспішили залишити свої коментарі - багато захоплюються тим, як Регіна все встигає і при цьому ще й чудово виглядає.

"Не з Ведмедем, а з Михайликом! Ведмедем він буде пізніше"

"Чесно кажучи, уявляю тебе тільки так з бейбиком і відчуття, ніби ти десь в Каліфорнії і взагалі в постійному подорожі"

"Дуже миле фото"

"Вауу. Як ти все встигаєш?"

"Супер мама"

"Як молода Мама може бути такою свіжою і щасливою"

"Які ви молодці,.Бажаю вам щастя"

"Прекрасна, здоров'я Вам і Вашому малюкові"

"Скрізь разом, гарна така"

Нагадаємо, нещодавно Регіна Тодоренко випадково "засвітила" обличчя сина Михайла. Шанувальники тут же почали гадати, на кого ж більше схожий малюк - на неї або тата Влада Топалова.

Ми також повідомляли, що Регіна Тодоренко показала, як часом непросто їй доводиться з синочком Михайлом. В жартівливій формі вона розповіла, що дитині часто доводиться не за смаком і він голосно повідомляє про це.

До речі, Регіна Тодоренко взяла участь у челенджі glamourбезретуши.