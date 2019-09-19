"Так виглядає щастя!" Маша Єфросиніна у вишиванці зворушила ніжністю з чоловіком

Телеведуча позувала в розкішному платті-вишиванці
Маша Єфросиніна не часто балує підписників в instagram фото з чоловіком, але ще ріжемо можна побачити на її сторінці знімки дочки Нани, тому недавнє фото дорослої довгоногої красуні разом із зірковою мамою викликало справжній ажіотаж у мережі. А ось синок Маші, Олександр – частий гість на її сторінці, причому, як в сторіз, так і в самому фотоблозі. Нещодавно телеведуча побувала на святкуванні дня народження своєї колеги і подруги Каті Осадчої – вона приїхала на свято в заміський комплекс, де проходив захід, з коханим чоловіком Тимуром Хромаєвим. Щасливим фото в обіймах свого чоловіка теледіва поділилася на сторінці в Instagram.
Ведуча вбралася в темно-синє плаття-вишиванку від українського дизайнера Віти Кін. У волоссі Маши можна помітити білу квітку. Вона доповнила свій романтичний етно-образ невеликою сумочкою з золотими металевими елементами. Тимур обіймає дружину за талію, стоячи у неї за спиною.
"Моменти", - підписала душевний кадр англійською телезірка.
Хромаєв і Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальники перейнялися атмосферою, зображеною на трепетному кадрі. Вони поспішили обдарувати яскраву пару компліментами.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Скріншот коментарів
Раніше Маша Єфросиніна з гордістю показала кулінарні таланти чоловіка на душевному сімейному відео.
Нагадаємо, що Маша Єфросиніна поділилася думками про виховання дітей і поміркуємо про правильну позицію батьків по відношенню до своєї дитини.