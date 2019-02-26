"Так ми розважаємося": Влад Топалов поділився зворушливим відео з сином

Новоспечений тато з задоволенням проводить час з синочком

Муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов, который растрогал сеть нежным фото с сыном, решил показать своим поклонникам, чем они с малышом занимаются по вечерам. На своей странице в Instagram он опубликовала трогательное семейное видео с маленьким Мишей, который появился на свет 5 декабря 2018 года.

В ролике папа лежит в постели, а малыш у него на животе. Влад с выражением читает сыночку сказку Корнея Чуковского "Телефон", держа книгу в руках и прикрывая ею ребенка.

"Вот так мы вечерами развлекаемся! Сказки и стихи)))) причем моя дебильная интонация совсем не добавляет интерактива, но я упорно убеждаю себя в обратном. с каждым днем все больше начинаем уже общаться и разговаривать. мы болтливые, говорит мама))))" - поделился Топалов под публикацией.

Видео: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Подписчики артиста восхитились тем, какой он заботливый папа и похвалили его интонацию и выражение при чтении малышу.

"Супер!!! Думаю, что Главный слушатель этих сказок просто в восторге!!! Счастья и благополучия вашей чудесной творческой семье";

"Очень даже хорошая ваша интонация";

"Влад - вы замечательный отец!";

"Малыш на животике лежит)))";

"Так мило, счастье вам и вашим родным";

"Какой умничка! Идеальный папка! Наслажлайтесь отцовством!";

"Когда папа занимаеться с ребенком на это можно смотреть вечно. Влад молодец";

"Вот что значит мужчина созрел до роли отца", - пишут умиленные пользователи сети.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, молодая мама Регина Тодоренко рассказала о своих грандиозных планах - она намерена совмещать карьеру и роль мамы.

Отметим, что Регина Тодоренко призналась, что строго следит за питанием мужа и показала его в домашней обстановке.

Ранее Регина Тодоренко предстала перед Владом Топаловым в пикантном образе, вызвав удивление.