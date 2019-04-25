"Так схожі з дочкою": Ольга Сумська показала себе у 14 років

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники були вражені схожістю актриси на цьому фото з її молодшою донькою

Знаменита актриса Ольга Сумська не раз захоплювала своїх шанувальників нев'янучою красою і квітучим зовнішнім виглядом. У свої 52 роки вона виглядає набагато молодше, а крім того, може похвалитися шикарною підтягнутою фігурою. Днями знаменитість вирішила згадати юність і показала фанам, як вона виглядала в 14 років.

Архівний чорно-білий знімок Сумська опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото вона одягнена в чорний гольф і світлу жилетку й серйозно дивиться в об'єктив.

"Тато робив гарні ч/б фото..Одна з улюблених ..Тут мені 14..." - написала Ольга.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Підписники зазначили, що на цьому фото актриса дуже схожа на свою молодшу дочку, 17-річну Ганну - хоча зазвичай в мережі вважають, що та більше схожа на тата Віталія Борисюка. Також Сумську порівняли з Сальмою Хайєк та особливо відзначили її великі виразні очі.

"Оля, Ви тут на Сальму Хайєк схожі"

"Ось на цьому фото,точно молодша дочка дивиться"

"Дуже красиві риси обличчя,особливо очі. Гарне фото. Що в 14 років, що зараз - красуня"

"Очі можна потонути!"

"І Аня дуже подібна до Вас"

"Яскрава зовнішність! Красива дівчина!"

"Молодша копія ви!"

"В будь-якому віці ви прекрасні"

"Тендітна мамина квітка"

"Ганнуся дуже схожа на Вас"

"Олю, Ви дуже вродлива і талановита жінка"

Фото: Ольга Сумська з дочкою Анною (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, 52-річна Ольга Сумська захопила квітучим зовнішнім виглядом.

До речі, раніше Ольга Сумська показала стрункі ніжки у сукні-вишиванці.