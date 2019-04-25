"Так схожі з дочкою": Ольга Сумська показала себе у 14 років

Шанувальники були вражені схожістю актриси на цьому фото з її молодшою донькою
Знаменита актриса Ольга Сумська не раз захоплювала своїх шанувальників нев'янучою красою і квітучим зовнішнім виглядом. У свої 52 роки вона виглядає набагато молодше, а крім того, може похвалитися шикарною підтягнутою фігурою. Днями знаменитість вирішила згадати юність і показала фанам, як вона виглядала в 14 років.
Архівний чорно-білий знімок Сумська опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото вона одягнена в чорний гольф і світлу жилетку й серйозно дивиться в об'єктив.
"Тато робив гарні ч/б фото..Одна з улюблених ..Тут мені 14..." - написала Ольга.
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)
Підписники зазначили, що на цьому фото актриса дуже схожа на свою молодшу дочку, 17-річну Ганну - хоча зазвичай в мережі вважають, що та більше схожа на тата Віталія Борисюка. Також Сумську порівняли з Сальмою Хайєк та особливо відзначили її великі виразні очі.
Фото: Ольга Сумська з дочкою Анною (instagram.com/olgasumska)
Нагадаємо, 52-річна Ольга Сумська захопила квітучим зовнішнім виглядом.
До речі, раніше Ольга Сумська показала стрункі ніжки у сукні-вишиванці.