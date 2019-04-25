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"Так схожі з дочкою": Ольга Сумська показала себе у 14 років

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.04.2019 - 09:39
"Так схожі з дочкою": Ольга Сумська показала себе у 14 років
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники були вражені схожістю актриси на цьому фото з її молодшою донькою

Знаменита актриса Ольга Сумська не раз захоплювала своїх шанувальників нев'янучою красою і квітучим зовнішнім виглядом. У свої 52 роки вона виглядає набагато молодше, а крім того, може похвалитися шикарною підтягнутою фігурою. Днями знаменитість вирішила згадати юність і показала фанам, як вона виглядала в 14 років.

Архівний чорно-білий знімок Сумська опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото вона одягнена в чорний гольф і світлу жилетку й серйозно дивиться в об'єктив.

"Тато робив гарні ч/б фото..Одна з улюблених ..Тут мені 14..." - написала Ольга.

&quot;Так схожі з дочкою&quot;: Ольга Сумська показала себе у 14 років

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Підписники зазначили, що на цьому фото актриса дуже схожа на свою молодшу дочку, 17-річну Ганну - хоча зазвичай в мережі вважають, що та більше схожа на тата Віталія Борисюка. Також Сумську порівняли з Сальмою Хайєк та особливо відзначили її великі виразні очі.

  • "Оля, Ви тут на Сальму Хайєк схожі"
  • "Ось на цьому фото,точно молодша дочка дивиться"
  • "Дуже красиві риси обличчя,особливо очі. Гарне фото. Що в 14 років, що зараз - красуня"
  • "Очі можна потонути!"
  • "І Аня дуже подібна до Вас"
  • "Яскрава зовнішність! Красива дівчина!"
  • "Молодша копія ви!"
  • "В будь-якому віці ви прекрасні"
  • "Тендітна мамина квітка"
  • "Ганнуся дуже схожа на Вас"
  • "Олю, Ви дуже вродлива і талановита жінка"

&quot;Так схожі з дочкою&quot;: Ольга Сумська показала себе у 14 роківФото: Ольга Сумська з дочкою Анною (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, 52-річна Ольга Сумська захопила квітучим зовнішнім виглядом.

До речі, раніше Ольга Сумська показала стрункі ніжки у сукні-вишиванці.

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