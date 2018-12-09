"Так ніхто не вистрілював": Каменських висловилася про премію "Співачка року"

Відео: (youtube.com/Світське життя)

Відома українська виконавиця, яка нещодавно стала лауреатом премії M1 Music Awards, розповіла про свої творчі успіхи і про те, кому повинна була дістатися нагорода. Про це вона розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій, йдеться у "Світському житті".

Співачка вважає, що вона більш гідна нагороди, ніж Тіна Кароль чи Оля Полякова. Також Каменських прокоментувала свої амбіції в іноземних конкурсах. Вона вже в наступному році планує бути не тільки гостею латиноамериканської "Греммі", але і виступити там.

"У мене є дуже великі амбіції обійти багато-багато світових співачок. У наступному році я виступлю на латиноамериканському "Греммі". У мене такі амбіції. А те, що я заслуговую всі ці нагороди - це 100%, тому що так, як NK за рік напрацювалася, як комета, експрес-методом, так ніхто не вистрілював", — заявила співачка.

Настя Каменських / Кадр з відео (youtube.com/Світське життя)

Каменських також розповіла, як її прийняли іспаномовні слухачі. Вона зізналася, що незважаючи на велику кількість уваги до її персони, комфортніше почуває себе на українській сцені.

"Звичайно комфортніше тут, тому що я в Україні, у себе вдома. Але я скажу, що я там вже відома зірка, тому що коли я там проходила, все так "Энника", тому що вони там не говорять NK. Було так прикольно, що мене там дізнавалися. Для них дівчинка, яка приїхала і спеціально вивчила і вчить іспанську мову, дуже запам'ятовується. Ну і плюс моя купа кучерів також в око потрапляє", - зазначила NK.

Нагадаємо, Каменських записала незвичайне відео для фанатів.

Раніше Каменських несподівано вилаялася матом в ефірі "Х-фактор".

Відео: (video.rbc.ua)