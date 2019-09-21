"Так незвично": Тіна Кароль з несподіваному образі пококетувала на камеру

Співачка показала бекстейдж зі зйомок фільму
Тіна Кароль на днях по-справжньому здивувала шанувальників своїм новим талантом – вона презентувала фільм "Колишні", в якому виконала головну роль. Перевтілення співачки було радикальним – вона стала короткостриженою брюнеткою. Правда, фанам переживати нема чого, адже нова зачіска – всього лише перука для кіно-ролі. До речі, картина вже встигла завоювати кілька міжнародних нагород. Співачка вирішила показати шанувальникам бекстейдж зі зйомок.
На відео в Instagram вона грайливо позує на камеру, кокетує, демонструє живу міміку, поправляє короткі волосся і навіть мило кривляється.
Шанувальники почали ділитися враженнями від несподіваного образу зірки, а також її акторської гри.
Скринот коментарів
Також поп-діва опублікувала чорно-біле фото з ідентичною зачіскою. На знімку вона позує у вбранні з оголеними плечима.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, що Тіна Кароль показала рідкісне фото своєї мами, яка днями відсвяткувала ювілей.
Раніше Тіна Кароль зворушила знімком з сином Веніаміном. Співачка спілкується з хлопчиком по відеозв'язку.