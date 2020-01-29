Ось так сюрпиз! Лілія Ребрик зачарувала спонтанною романтикою з чоловіком на робочому місці

Лілія Ребрик не так давно повернулася з романтичної відпустки на Мальдівах. Ведуча провела незабутній час наодинці з коханою чоловіком Андрієм Диким - пара не приховувала почуттів і насолоджувалася товариством один одного. Але все хороше має властивість заканчиватися, і відпустка пролетів як одна мить, а теледива довелося повернутися до Києва і приступити до роботи. Так, Лілія весь тиждень веде ранкові ефірі на каналі "Україна". І от, у середу зірку чекав справжній сюрприз прямо у студії – її коханий так скучив за другою половинкою, що спонтанно приїхав побачитись з нею.

Теледіва поділилася зворушливими романтичними кадрами з Андрієм. Коханий Любімій закривдружині очі долонями і запропонував вгадати, хто ж стоїть у неї за спиною, а потім пара не змогла стримати емоций і все закінчилося палкими обіймами.

Варто сказати, що для ранкового ефіру Лілія вібрала стриманий і елегантний образ від Anna October. До речі, в аутфіті від цього українського дизайнера вона вже з'являлася в ефірі – тоді теледіва вибрала брючний костюм небесно-блакитного відтінку. Тепер же Лілія віддала перевагу білій напівпрозорій блузці і сірим твідовим штанам з високою посадкою, на ногах – човники оливкового кольору.

Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Коли чоловік несподівано з’явився на твоїй роботі. Любите такі сюрпризи?" - запитала ведуча.

Шанувальників зворушив до глибини душі романтичний тандем Лілії та Андрія і вони залишили в коментарях під постом чимало побажань для пари.

Ви дуже гарна пара, сподіваюся і щаслива, я вас дуже люблю

Так, такі сюрпризи. Ви дві щасливі половиночки, на Вас дивитися, одне задоволення

Гарні

Ви такі гарні,позитивні, так приємно дивитись ваші фото,особливо коли всі разом,щастя вам безмежного!

Чудові

Супер

Ви такі милі, дивишся на вас і настрій піднімається

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик зворушила душевною зустріччю зі старшою донькою після прильоту з Мальдівських островів.