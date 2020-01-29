Ось так сюрпиз! Лілія Ребрик зачарувала спонтанною романтикою з чоловіком на робочому місці

Андрій Дикий зробив приємний сюрприз коханій
Лілія Ребрик не так давно повернулася з романтичної відпустки на Мальдівах. Ведуча провела незабутній час наодинці з коханою чоловіком Андрієм Диким - пара не приховувала почуттів і насолоджувалася товариством один одного. Але все хороше має властивість заканчиватися, і відпустка пролетів як одна мить, а теледива довелося повернутися до Києва і приступити до роботи. Так, Лілія весь тиждень веде ранкові ефірі на каналі "Україна". І от, у середу зірку чекав справжній сюрприз прямо у студії – її коханий так скучив за другою половинкою, що спонтанно приїхав побачитись з нею.
Теледіва поділилася зворушливими романтичними кадрами з Андрієм. Коханий Любімій закривдружині очі долонями і запропонував вгадати, хто ж стоїть у неї за спиною, а потім пара не змогла стримати емоций і все закінчилося палкими обіймами.
Варто сказати, що для ранкового ефіру Лілія вібрала стриманий і елегантний образ від Anna October. До речі, в аутфіті від цього українського дизайнера вона вже з'являлася в ефірі – тоді теледіва вибрала брючний костюм небесно-блакитного відтінку. Тепер же Лілія віддала перевагу білій напівпрозорій блузці і сірим твідовим штанам з високою посадкою, на ногах – човники оливкового кольору.
Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Коли чоловік несподівано з’явився на твоїй роботі. Любите такі сюрпризи?" - запитала ведуча.
Шанувальників зворушив до глибини душі романтичний тандем Лілії та Андрія і вони залишили в коментарях під постом чимало побажань для пари.
Скріншот коментарів
Раніше Лілія Ребрик зворушила душевною зустріччю зі старшою донькою після прильоту з Мальдівських островів.