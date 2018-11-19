Син Тіни Кароль відсвяткував 10-річчя в Англії: зворушливе відео

Фото: Тіна Кароль з сином (колаж РБК-Україна)

Веня подякував всім за привітання

Синові відомої української співачки Тіни Кароль, яка поділилася трьома складовими особистого щастя, 18 листопада виповнилося 10 років. Зіркова мама влаштувала з цього приводу веселе свято для нього і його друзів.

На фан-сторінці Кароль в Instagram з'явилося відео з вечірки, на якому Веніамін задуває свічки на іменинному торті, а хлопці співають йому "Happy birthday".

Відео: instagram.com/tinakarol_fantina

Так як хлопчик навчається в Англії, торжество відбулося саме там. Хлопці явно відмінно провели час.

Також був опублікований ролик, в якому син Кароль дякує всім українською та англійською мовами за привітання.

"Дякую за ваші привітання. Дуже-дуже дякую", - говорить на відео Веніамін.

Відео: instagram.com/tinakarol_fantina

Користувачі мережі зворушилися відео і зазначили, що хлопчик дуже схожий на маму.

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

У фотоблоге також були опублікувані зворушливі знімки Тіни з сином.

Фото: Тіна Кароль з сином (instagram.com/_fantina)

Нагадаємо, Тіна Кароль народила Веніаміна в 2008 році від чоловіка Євгена Огіра, який пішов з життя у 2013 році.

Раніше ми писали про те, що син Кароль повеселив українців у свій день народження. Веня вирішив зробити подарунок собі і шанувальникам своєї мами і записав забавну пісеньку "Бетмен, давай танцювати!".

Зазначимо, що Тіна Кароль рассказала як стала родичкою Ірми Вітовської.

Також ми повідомляли, що Тіна Кароль розридалася перед виступом на Танцях з зірками

Тіна Кароль: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна).