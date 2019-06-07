Тільки свобода: Джамала підкорила фото в короткому топі зі шнурівкою

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка розповіла про спонтанну зйомку

Популярна співачка Джамала через щільний робочий графік рідко може собі дозволити не стежити за часом, а повністю присвятити себе одного заняттю. Вона цінує хвилини, проведені в колі сім'ї і обожнює творчу свободу, а ще вміє майстерно поєднувати і те, і інше. Так, артистка опублікувала в Instagram фото, на якому зображена в короткому білосніжному топі зі шнурівкою і розповіла, як втратила рахунок годинам під час цікавої фотосесії.

Джамала позує в чорних брюках із завищеною талією і білосніжною короткій сорочці з довгими оригінально оформленими рукавами і шнурівкою в області грудей. Фотосет проходив на вулиці.

"Продовжуючи тему абсолютно творчої свободи, хочу поділитися з вами бекстейдж зі фотосесії. Люблю такі спонтанні та легкі зйомки, коли ти не прив'язана до пов'язана якихось образів чи щільного таймінгу. Тільки свобода — тільки творчість!" - поділилася Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки оцінили її новий образ і залишили для Джамали компліменти в коментарях.

"Яка найпрекрасніша", "Красива", "Ви така прекрасна!", "Джа, ти просто чарівна і очаровашечка", "Неперевершена!", "Ааааа, чекаємо фотки!" - писали заінтриговані шанувальники.

У сторіз артистка показала ще декілька стріт-страйл образів. Так, вона позувала на камеру в прозорій чорній блузці, яскравій футболці і рваних джинсах. Джамала повідомила, що фотосесія була повною імпровізації, і вона не може дочекатися її результатів.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що Джамала розповіла, який одяг вона воліє носити і що найбільше цінує при виборі вбрання.

Нагадаємо, стильна Джамала підкорила мережу появою на зйомках розважального шоу "Хто зверху?"