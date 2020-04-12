Такі світлі! Сонячна Лілія Ребрик з донечкою зачарувала мережуа святковим настроєм

Лілія Ребрик проводить карантин на дачі з дітьми Поліною і Діаною і чоловіком Андрієм Диким. Телеведучій доводиться відлучатися з робочим питаннями, адже вона працює тиждень через тиждень у прямому ранковому ефірі, але решту часу присвячує винятково сім'ї. Так вона блищить у різних образах на телеекранах, а домашній обстановці віддає перевагу комфорту і зручності. Тим більше на природі і відкритому повітрі хочеться, щоб ніщо не сковувало рухів! Лілія зачаровує фото з доченьками і чоловіком, а в свято Вербна неділя, яке відзначають 12 квітня, став відмінним приводом зробити фотосет на дачній ділянці.

Теледіва з оберемком "котиків" в руках обіймає молодшу донечку Поліну і променисто посміхається в камеру. Мама і дівчинка одягнені комфортно і тепло, Лілія обрала total white образ і розмістилася на подушці прямо на мощеній доріжки.

"Не я б' ю, верба б ' є, за тиждень Великдень. Всіх зі святом Вербноі неділі! Бережіть свої родини і нехай у нас все буде добре", - залишила вона привітання.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Прихильники "дикої сімейки" захопилися світлим святковим кадром.

Такі гарні світлі, як і свято Вербноі неділі!

Яка краса!

Ви супер

Красуні

Які ви красиві з донечкою

Бережи вас Господь, дуже, дуже красива

Які ви гарненькі!

Красуні, круто

Найпозитивніша, найщиріша, найкраща. Вітаємо зі святом!

Скріншот коментарів

Також Лілія показала фото Діани, яка сховалася за пухнастими "котиками". Дівчинка тримає в руках букетик гілочок верби.

Фото: Молодша дочка Лілії Ребрик Поліна (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик з Діаною і Поліною показали "фірмові" руху в рамках модного мережевого флешмобу.